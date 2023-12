Мисис България Роксана Кирилова представя България на световния конкурс „Women of the Universe 2019“ в Доминикана https://hotarena.net/lubopitno/misis-balgariia-roksana-kirilova-predstavia-balgariia-na-svetovniia-konkurs-women-of-the-universe-2019-v-dominikana HotArena.net

Носителката на титлата \"Мисис България Земя 2018\" Роксана Кирилова представя България на престижния световен конкурс “Women of the Universe 2019”, който се провежда тази седмица в Доминиканската република, научи HotArena. Нашата красавица се бори за голямата титла с представителки на Перу, Индия, Русия, Украйна, Сибир, Доминикана и други.



Роксана споделя с последователите си в социалните мрежи, че е очаровала журито, публиката и останалите участнички в една от конкурсните вечери танцувайки им шопска ръченица. А за финалната вечер е подготвила специално ушита носия, с която да дефилира.



За визията на нашата представителка са се погрижили от PALOMA FASHION design by Polya Kinova, с ролки от последната им колекция, подбрани специално за събитието в подходяща цветова гама – резониращи със слънчева Доминикана. В Доминикана Кирилова е с делегат - представител на „Мисис България“.



Темата на конкурса тази година е “Правата на жените”.



Като жена, майка Мисис България Роксана Кирилова винаги е отстоявала своите лични и обществени позиции за това и темата е много близка до нейната житейска.



У нас тя подкрепя множество благотворителни каузи:



Фондация ”Мечта за дете”, операция “Плюшено мече” – за всички деца, които растат в домове, далеч от майчина любов и за дечица в неравностойно положение; Суверенен Орден на Свети Йоан, Рицари на Малта – чиято цел е да разпространява принципите на хуманност и благородство чрез различни благотворителни кампании; Каузата на сдружение ”Вярвам в теб” срещу домашното насилието над жени и на работното място и международната благотворителна кампания #OneVoice, която също е свързана с тази кауза, “Да помогнем на Алекс да ходи” и др.

Роксана Кирилова развива успешен бизнес в сферата на застраховането, иама 3 висши образования, чудесен 8-годишен син. Член е на Дамски клуб “Бизнес на високи токчета”, а през април тази година тя печели и “Business & Fashion woman” 2018 на Business&Fashion Awards.



Финалът на конкурса е другата седмица в столицата на Доминикана, Санто Доминго. Желаем успех на Роксана и й пожелаваме от сърце да прослави българската красота и да се завърне като победителка.