Моника Валериева към репортерка на Папараци: Ми че вземи се с Комсийски щом толкова ви въръзва!

Репортерката на хитовото предаване „Папараци“ и светски журналист на вестник „Телеграф“ Елизабет Методиева и риалити героят от „Вип Брадър 2016“ Борислав Комсийски умилиха интернет потребителите със спомените си.



Елизабет публикува спомен от миналата година във „Фейсбук“, който е снимка публикувана от Комсийски. На фотоса са двамата, а Борислав пожелава успех на Методиева по време на конкурса „Miss Top of the world”, който нашенката спечели в Индия, преди точно година.



Над снимката Методиева написа: \"Хубаво нещо са напомнянията на Фейсбук за годините назад на тази дата...1 година от заминаването ми за Индия и световния конкурс \"Miss Top of the world\"...как лети времето“...



Коментарът на Комсийски не закъсня и той допълни:“Какъв късмет ти донесох...Уникален ден беше и за мен. Никога няма да го забравя!“...



След трогателните слова на брадъра, репортерката допълни:“Взаимно много късмет си донесохме....определено едни от най-хубавите моменти“.



След умилителните им думи един към друг се намеси и Моника Валериева, която заяви:“Ми, че вземете се като толкова късмет си носите\", на което и двамата отговориха със смеещи се човека.



Комсийски и Методиева многократно бяха спрягани за гаджета, но никой не потвърди, нито отрече информацията. От няколко месеца обаче двамата не са засичани заедно на светски събития, което породи съмнение, че не са в добри отношения. Коментарите обаче показват друго.