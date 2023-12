Ново бебе във \"Фермата\"

Участникът във \"Фермата\" Димитър Караиванов ще става татко.

През август IT специалистът и неговата съпруга очакват първото си дете, а след броени дни, на 12 юни, Митко ще влезе в друга, нова за него роля. Той ще бъде един от лекторите на събитието \"Кариера и живот - Защо в България\", организирано от платформата \"Bulgaria Wants You\".

\"Препоръчвам тези събития на всички млади и прогресивни хора, които искат да се реализират на пазара на труда. Аз специално ще говоря, за това какво е отговорност и как да мотивираме хората около нас, а и самите себе си. Лекцията е едно кратко пътешествие през моя професионален живот\" - сподели Димитър Караиванов.

Основният съвет, който той дава на младите предприемачи е да не се разпръскват в много дейности и неща.

„Когато започваш бизнес можеш да направиш толкова много неща, трудно е да избереш най-важното. Хората се разпиляват. Прави едно нещо, направи го като хората и след това направи второ“, съветва IT специалистът.

Платформата Bulgaria Wants You ще гостува на 12 юни в Sofia Event Center, със събитието “Живот и кариера – защо в България”. Сред лекторите са: освен Димитър Караиванов, предприемачите Дарин Маджаров, Светлин Наков, Геновева Христова, Андрей Давчев, Иван Георгиев, Евгени Боянов, Анна Цолова, Николай Георгиев и проф.Георги Бърдаров.

Водещи са продуцентите Иван и Андрей. Те ще споделят своя опит и практически съвет за успех в България, а гостите на събитието ще могат да посетят щандовете на партньорските организации на платформата, където ще могат да получат и реални оферти за работа.