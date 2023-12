ONE LOVE TOUR СОФИЯ - ПРЕС ПОКАНА

Заключителния концерт от турнето One Love ще се проведе на 5 ноември 2017г. (неделя) от 19:00 ч., в зала „Универсиада“ в София, разбра HotArena.





Криско, Слаткаристика, Гери – Никол, Ъпсурт, Тони Зен и DJ Гоце се сбогуват с феновете на One Love Tour и организаторите са подготвили много изненади за големия финал. За първи път публиката ще чуе на живо последните парчета на македонските звезди Тони Зен и Слаткаристика.





Премиера на нов хит ще направи и Криско, който ще дава автографи в залата върху новата си книга \"Пътят нагоре\", минути преди началото на концерта – между 18:00 и 19:00 часа. На сцената на One Love Tour в София ще се качат и гост-изпълнителите IVY, KRISTO, DEE и TITA.





През лятото на 2017 година „One Love Tour“ – България и Македония - доказа, че любовта към музиката на групи и изпълнители от две съседни, близки страни, с много сходни езици, обединява и може да събере на едно място фенове от България и Македония. Турнето премина в седем града от двете държави. Стартира на 22 юли в град Банско с безплатен концерт на площада в града, продължи в Охрид и Струмица, в рамките на двудневен българо-македонски маратон на 25 и 26 юли. На 17 и 18 август One Love Tour заля Слънчев бряг и Варна с вълни от емоции.





Организаторите обявиха вход свободен за концерта в Пловдив на 6 септември като подарък за празника на града и Съединението, а на 30 септември турнето вече беше в Скопие.





Станете част от големия финал на One Love Tour, като се присъедините към концерта в София и подкрепите идеята, че любовта към музиката обединява! Заповядайте на събитието с домакин Андрей Арнаудов - един от продуцентите на турнето.