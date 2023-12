Първото издание на кариерния форум за хора с увреждания „Равенството значи повече“ премина с голям успех и висока посещаемост

На 26 април в хотел Marinela Sofia се проведе първото издание на Кариерен форум “Равенството значи повече”, събитие насочено към реализация на хората с увреждания в България, видя HotArena.





Над 20 български и международни организации представители на отговорния бизнес в България, предоставиха възможност на хора с различни възможности да станат част от техните екипи.





Кариерният форум ,,Равенството значи повече” стартира с официално обръщение, изпратено от кабинета на държавния глава Румен Радев. Лазар Лазаров – зам-министър на труда и социалната политика, Владимир Данаилов – изпълнителен директор на Столична агенция за инвестиции и организаторите от Jamba, EY България и сдружение „Маринела“ също приветстваха всички присъстващи и единодушно изразиха щастието и вълнението си от високата посещаемост и желанието на сериозен брой компании да се включат във форума.





Събитието премина в няколко етапа, като висок интерес предизвика конферентната част, в която протекоха дискусии като „Включване на хората с различни възможности в пазара на труда. Защо бизнесът трябва да създаде възможности за реализацията на хората с различни възможности?“, „Специфични умения на хората с различни възможности и позитиви за различните бизнес сектори. Позитиви за колектива“, и „Активна политика по заетостта насочена към хората с увреждания\" – лекция, подготвена от Лазар Лазаров, Зам. Министър на труда и социалната политика.





Конферентната част приключи с „Успешните и вдъхновяващи примери!“, панелна дискусия, в която бяха представени работодател и 3-ма души с различни възможности, успешно реализирани в пазара на труда.





Програмата на кариерния форум продължи с изложение на компаниите в зала „София Гранд“ на хотел Marinela Sofia, като преди края на събитието участващите компании бяха подготовили част, включваща Business Speed Dating – предварително подготвени таргетирани срещи, с кандидати, които ще им дадат реален шанс за незабавно намиране на работно място.





В края на деня, основателите на JAMBA – Career for All – Йоана Колева и Ива Цолова споделиха „Благодарим на основните ни партньори, EY България и сдружение „Маринела“ и за гостоприемството на хотел Marinela Sofia, които направиха този форум реалност!“





Останалите компании, които оказаха своята подкрепа и се включиха в „Равенството значи повече“ са: Telenor, Sutherland, ДСК, Rabota.bg, Indeavr, Manpower Group, Software Group, HP Eenterprise, BNP Paribas, TBI Bank, AIG, Hellenic Coca-Cola, Coca-Cola Enterprises, Accedia, Modis, Concentrix, IBM, Westernacher, A Data Pro, Initiative for Social Empowerment, Domestina.