Президентът заговори и разплака Сузанита по време на The 1 Lifestyle Awards

The 1 Lifestyle Awards направиха невъзможното. Събраха на едно място изпълнители от поп, R’n‘B и попфолк сцената, звезди от различни риалити формати, лица от конкурентни телевизии, актьори, модели, миски... Целият шоубизнес се съсредоточи в клуб The 1 Exclusive снощи и всички бурно аплодираха най-заслужилите за работата си през 2017 година и най-интересните откъм поведение и в личен план. 28 статуетки от сферите на бизнеса, киното и телевизията, музика, мода и личен живот отидоха в ръцете на тези, които получиха най-много гласове в онлайн вота, продължил 10 дни.



От сферата на киното и телевизията бяха раздадени 5 награди. Най-добър български филм стана „Вездесъщият“. Най-добро лайфстайл предаване – „Папараци“ на bTV, a за най-добра водеща гласуващите определиха Гала от Нова ТВ. За да получат статуетките на сцената съответно се качиха репортерките Бети Методиева и българската Ким Кардашиян – Деси Павлова.



За любима звезда на България хората избраха Константин. Една от най-оспорваните награди беше тази за сензация на годината, в която се състезаваха обявяването на връзката между Деси Банова и Росен Плевнелиев, коронясването на Мис България Тамара Георгиева, Сузанита, участието на Луна в Big Brother и хитът „Шушана“. Статуетката отиде в ръцете на Луна, която, качвайки се на сцената обяви: „Внимание, президентът говори!“ и предизвика интереса на всички. Единствената, която не се впечатли и дори остана разочарована, беше Сузанита. Момичето видимо беше разстроено от загубава.



В сферата на музиката имаше 9 номинации. Дебют на годината спечели JORO. Тийн идол на годината стана Тита. За музикален идол от мъжете вотът определи Фики, а от жените – Емануела. Организаторите връчиха и една специална награда за музикален идол на Криско. За най-добра музикална колаборация в поп музиката беше определена песента „Листата падат“ на Михаела Маринова feat. Pavell & Venci Venc\', а в поп фолка – „Добре ти беше“ на Алисия feat. Тони Стораро. Песни на годината станаха съответно „Базука“ на Криско и „Как да изтрезнея“ на Емилия и Тони Стораро, видеоклип – „#JUSTSHOW” на Галена.



Много статуетки бяха раздадени и в областта на модата. Инфлуенсър на годината стана Миглена Каканашева-Мегз, а най-стилна личност – певицата Мария. Двете дойдоха заедно и показаха за първи път пред обществото, че враждата между тях, разразила се в Big Brother, вече е в миналото. Модел на годината е Георги Георгиев, секссимвол – Джулиана Гани, млад дизайнер на годината – Едис Пала, който привлече погледите с ексцентричния си външен вид, иновативен моден бранд – Sevi by Sevda, моден бутик – Inside Us.



За финал организаорите бяха оставили най-пикантните категории от сферата на личния живот. Статуетката за най-желан ерген през 2017 грабна Тодор Батков-син, а за най-желана жена – Анджелина Атанасова. Двойка на годината станаха Емануела и любимият й Мартин Николов, а майка на годината – певицата Деси Слава.



Водещи на събитието бяха IVY, която, спазвайки дрескода черно и златно, блестеше в тоалет на дизайнера Карам Дая, и Dee. Шегите и закачките между двамата разведряваха обстановката през цялата вечер, която иначе беше издържана изключително изискано.



За доброто настроение на гостите бяха предвидени и няколко музикални изпълнения. Тита изпя своята „Антилопа“. VenZy представи за първи път първия си изцяло самостоятелен проект – „Сега разбираш защо“. Емилия изпя последния си сингъл „По-силна ставам“, а Мария – „Всичко забранено“.



За да връчат награди на сцената се качиха Софи Маринова, сървайвърката Силвия Димитрова, Веси Бонева, Светлин Къслев, Джина Стоева, Борис Дали, Ивена, Симона Загорова, Искрата, Дичо, Гери Дончева, Гергана Райчевска, Мисис България Мариана Маринова, Джино Бианкалана, Крисия Ди, Ангел, Ави Бенеди и други.



Сред публиката бяха забелязани още Денди, футболистът Славчо Христов, гръцкият изпълнител Кириакос Георгиу, трио „Карамел“, новото лице на фирма Пайнер – ARTi, Люси Иларионов, бизнесмени и бизнесдами и много журналисти.