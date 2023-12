Пускат извънредни билети за спектакъла на Васил Петров в зала 1 на НДК

Ограничен брой допълнителни места са в продажба поради огромния интерес към шоуто!





Ограничен брой допълнителни места за спектакъла на Васил Петров „Sinatra: Vegas“ в зала 1 на НДК на 4 декември ще бъдат пуснати в продажба, след като залата беше разпродадена в рекордно кратки срокове. Поради огромния интерес към шоуто, организаторите на концерта отварят втори балкон за феновете на джаза, Васил Петров и Франк Синатра. Билетите са на цени от 20 и 30 лева.





Васил Петров ще представи по невероятно бляскав начин второто си „аз“ – световната легенда на джаза Франк Синатра. Шоуто ще бъде запомняща се смесица от класически хитове, красиви жени, алкохол и музика под съпровод на Биг Бенда на БНР, невероятен звук и картина, сценични ефекти, перфектна сценография, хореография и специални гости. Оркестрината на зала 1 ще се превърне в елегантен джаз клуб в стила на Лас Вегас със специални маси, приглушена светлина и висок клас питиета.





„Публиката ще се наслади на уникално аудио-визуално преживяване, което ще я поведе в безвремието на отминалия век, когато музиката се е откроявала с неподражаемия стил на джаза, суинга и блуса“, разказа режисьорът на спектакъла Алекс Борназ.





„Духът на „Sinatra: Vegas“ ще бъде поднесен по очарователен, романтичен, неповторим начин, така както само Васил Петров го може“, коментира и другият режисьор Румен Григоров.





В превъплътен образ Васил Петров ще представи пред българската публика хитове като „Something stupid”, „Strangers in the night“, „Fly me to the moon“, „New York, N.Y.“, както и съвсем нови интерпретации на филмови теми, познати от саундтрака на „Бандата на Оушън“, „Bang Bang“ (She shot me down) от филма „Kill Bill“ на Куентин Тарантино, темата „More” от филма „Mondo Cane“.





Заедно с Васил Петров в спектакъла ще участват още Биг Бенд на БНР в пълен състав под палката на маестро Антони Дончев, гост солистите Хилда Казасян, Весела Бонева, Брус Джонсън (САЩ) и балет, напомнящ на The Rockettes в ослепителни модерни сценични костюми, създадени специално за шоуто.





Медийни партньори на събитието са bTV Media Group, сп. Биограф, webcafe.bg.