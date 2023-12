SOFIA SPARK FEST започна с изложбата PEOPLE OF SOFIA https://hotarena.net/lubopitno/sofia-spark-fest-zapochna-s-izlojbata-people-of-sofia HotArena.net

Най-големият безплатен фестивал на София SOFIA SPARK FEST се провежда на 15, 16 и 17 септември на голямата поляна в Южния парк, видя HotArena.





500 светлини озариха Южния парк на старта на тридневния фестивал, който се провежда за първи път под мотото „Градът на е на всички“. На първия учебен ден целодневната програма на SOFIA SPARK FEST бе открита с изложба на проекта People of Sofia, която представя София чрез най-ценния й капитал – хората.





Проектът оживя в 50 арт фотографии на голямата поляна в Южния парк, за да покаже вдъхновяващите лица и истории на София, които са неразделна част от живота на столицата. Проектът People of Sofia събира и съхранява онези лица на града, които се запомнят с един поглед, които бихме искали винаги да срещаме, както и онези, които са шокиращо красиви или привлекателно плашещи. Изложбата „People of Sofia“ ще вдъхновява гостите в трите дни във фестивала да опознаят себе си, запознавайки се с останалите и ще покаже града като пъзел от човешки истории.





На първия учебен ден програмата на SOFIA SPARK FEST ще предложи над 30 безплатни активности за цялото семейство, сред които най-забавния нов спорт – Bubble football, безплатни занимания по Street и Breakdance, фото и коафьорски фотосесии.





За учениците и любознателни гости на фестивала, в шатрата на риалити шоуто „Фермата“ екипът на „Българска история“ ще предложи интерактивен урок по история и състезание с награди.





В 18.00 часа музикалната сцена ще открие певицата и водеща на фестивала Йоанна Драгнева. Йоанна ще изпее за първи път на живо най-новия си денс сингъл – парчето „Baby”, по музика на DJ Rossko. На екран на сцената на SOFIA SPARK FEST феновете ще видят премиерно и видеото към парчето, което е снимано на едно от най-красивите места в България – Хотнишки водопад, близо до Велико Търново.





Заедно с нея водещ на сцената ще бъде и Митко Павлов, който ще представи още една музикална премиера – дебютната авторска песен на Дара Екимова, която ще излезе на сцената на SOFIA SPARK FEST с парчето „Луд ли си“ по музика на Кристиян Запрянов, Djane Monique и Светлин Къслев (автор на аранжимента).





Финалистите от най-гледаното музикално риалити у нас - „Гласът на България“ ще запалят искрата на доброто настроение на музикалната сцена. Явор Велчев, Яна Сабанова, Деа Майсторска, Никола Константинов и Радко Петков ще изпеят световни хитове и авторски песни, а любимката на феновате Сара Сюзет ще пее за първи път в дует със своя ментор Поли Генова.





Поли е хедлайнер в музикалната програма в петък вечер, а в събота сутрин, заедно с продуцента и водещ на „Фермата“ Андрей Арнаудов, ще открие почистването на Южния парк, което е част от най-голямата доброволческа инициатива у нас – „Да изчистим България“ на bTV Media Group.





SOFIA SPARK FEST се организира под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и със съдействието на Столична община. Медийни партньори са bTV Media Group, webcafe.bg, chronicle.bg, BSS Media Group. Ментори и водещи на фестивала ще са Митко Павлов и Йоанна Драгнева.

Програмата и инициативите на SOFIA SPARK FEST може да следите на www.sparkfest.bg и във Facebook.