Турнето One Love с грандиозен финал в София!

Специални гост-изпълнител, премиери на нови хитове и много изненади на 5 ноември в зала „Универсиада“.



Българо-македонското турне One Love приключва в София на 5 ноември с грандиозен финал. Криско, Слаткаристика, За събитието в зала „Универсиада“ организаторите са подготвили множество големи изненади за феновете. За първи път публиката ще чуе на живо последните парчета на македонските звезди Тони Зен и Слаткаристика. Премиера на нов чисто хит ще направи и Криско.



Но голямата изненада на концерта в София идва от специално поканените гост-изпълнители. За първи път една сцена събира Криско и Кристо, Гери-Никол и Тита. След историческия успех на турнето, което се превърна в емблема на обединението през граници, One Love Tour ще покаже как се скъсяват и дистанциите между страстни и непримирими конкуренти като Криско, Кристо, Гери-Никол и Тита. Звездната плеяда в София включва още любимците IVY и DEE.



Кои са гостите на One Love Tour – София?



С артистичния псевдоним IVY блести Ива Атанасова - водещ, журналист и един от най-търсените стилисти на родния шоубизнес. Нейните колаборации с популярни рапъри като KRISTO, заемат челни места в родните музикални класации. KRISTO е един от най-успешните ни хип-хоп артисти - автор, изпълнител и музикален продуцент на над двадесет хита за последните двадесет години.



Неподражаемият стил и харизма пък правят DЕЕ не само един от най-разпознаваемите български хип хоп изпълнители, но и любим звезден участник във втория сезон на Фермата. ТИТА или Христина Христова, е най-новата звезда на българската поп-сцена и първият артист, продуциран лично от Криско.