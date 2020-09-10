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Ваня Дажферович влезе в болница (Фото)

https://hotarena.net/lubopitno/vania-dajferovich-vleze-v-bolnica HotArena.net
HotArena.net
11690
Ваня Дажферович влезе в болница (Фото)
HotArena.net
11690

Спортистът и риалити герой Ваня Джаферович постъпи в болница, видя HotArena.


Това информира самият той, отбелязвайки се в столичната УМБАЛ „Александровска”.


Състоянието на победителя в надпреварата „Сървайвър: Камбоджа“ е добро, а до дни ще бъде изписан. Ваня не посочва причина за престоя му в лечебното заведение, ясно е, че не е върлуващият коронавирус. „Страхотни хора и професионалисти, благодаря ви много“, написа той в официалния си профил в Инстаграм, пише Телеграф. 

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4 Коментара

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преди 3 години

Оф, повръща ми се от тоя никаквец.... Не знам защо постоянно ни натрапвате глупавата му жена и него? Не са ни интересни, сем. Никой.

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Йори

преди 3 години

Хърватски гей!

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?!?!?!

преди 3 години

За миг внимание всички псевдо звезди се снимат в болницата , като първо не казват защо са там за да може да има и втора статия , която да се отвори и прочете, ха ха ха

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:)))

преди 3 години

свършил е някаква работа за 10 мин и се е преуморил :))) както е казал - ще пълзим в живота и ще лежим, ама да ми е леко :))))

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