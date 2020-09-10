Ваня Дажферович влезе в болница (Фото)

Спортистът и риалити герой Ваня Джаферович постъпи в болница, видя HotArena.





Това информира самият той, отбелязвайки се в столичната УМБАЛ „Александровска”.





Състоянието на победителя в надпреварата „Сървайвър: Камбоджа“ е добро, а до дни ще бъде изписан. Ваня не посочва причина за престоя му в лечебното заведение, ясно е, че не е върлуващият коронавирус. „Страхотни хора и професионалисти, благодаря ви много“, написа той в официалния си профил в Инстаграм, пише Телеграф.