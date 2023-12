Вижте какъв зашеметяващ дебют направи Ваня Червенкова на хранителната си добавка BEVARED (Много снимки)

На 22 и 23 Октомври 2016 год. се проведе 19-ият Международен фестивал на прическата и красотата. Престижният форум тази година протече под името \"Sofia Hair Fashion Show\" в Хотел Маринела София, под патрондажа на кмета Йорданка Фандъкова. Организатори за поредна година бяха Christian Of Roma Group чрез Госпожа Елена Кристиано и Стилист Капанов.



По време на престижния форум лично Госпожа Ваня Червенкова направи презентация на запазената търговска марка Bevared Diet By Vania Chervenkova. Това е иновативна за българския пазар хранителна добавка за редуциране на наднорменото тегло, изцяло на билкова основа, без ГМО, консерванти и подсладители. Вечерта на 22 октомври на грандиозно парти наречено Blue Party в клуб Megami г- жа Червенкова бе отличена от Christian Of Roma Group със специална награда за „най-стилна прическа на годината“.



Госпожа Ваня Червенкова направи изявление и лично се ангажира, че фирмата производител на Bevared Diet By Vania Chervenkova ще направи дарение за деца в неравностойно положение. През м. Май 2017 год. чрез фризьорските салони на Christian Of Roma Group, тя ще дари средства за деца сираци, които ще бъдат абитуриенти.