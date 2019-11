Михаела Тодорова е Playmate 2019

Блондинката подкара чисто нов автомобил Alfa Romeo, модел Giulia и спечели 20 000 лв, видя HotArena.





На стилна церемония в зала ЕФЕ на х-л Маринела и пред близо 1500 гости в Mega Megami, беше избрана новата носителка на титлата Playmate Of The Year 2019 - Михаела Тодорова. 21-годишната изкусителка е от Казанлък и е един от най-известните модели на Playboy. Михаела е също и един от влиятелните инфлуенсъри в Instagram, а за себе си споделя, че планира да се занимава сериозно със семейния бизнес в сферата на земеделието. “Бях убедена, че аз ще съм победителката тази година. Знаех го и го вярвах от първия ден, просто аз съм истински Playboy модел и съм родена за титлата Playmate”, коментира новата кралица на сексапила. Михаела получи пълна и безапелационна подкрепа от родителите си, които бяха плътно до нея по време на конкурса.





Победителката в Playmate Of The Year 2019, още същата вечер си тръгна със своя Ромео - Алфа Ромео, модел Giulia, скрил под капака си 280 конски сили. Освен, че ще се радва на бутиковия червен кожен салон и мощното возило, русата изкусителка, Михаела получи уникална, изцяло ръчно изработена корона с повече от 250 чешки кристали от AVIEL Hand Made, чек на стойност 20 000 лв. и ваучер на стойност 1000 лв. от Zeiss Vision Center.



Първа подгласничка на победителката в категория PLAYSTAR стана Натали Найденова, която получи наградата си от ослепителната Златка Димитрова. Русото изкушение беше затрупана от подаръци. Тя беше избрана за момиче на Diverso Hair, като получи луксозни екстеншъни за коса и едногодишна поддръжка. Красавицата получи и страхотен винен уикенд за двама в прочутото шато на винарска изба Братя Минкови. Натали също стана ѝ любимка и на Макс Предела, световно известният коафьор и стилист на Sellective Profesional, който дойде ексклузивно в България за церемонията на Playmate Of The Year 2019. Той избра именно студентката и лично я обяви за МИС СЕЛЕКТИВ, като ѝ връчи ваучер за продукти за коса на стойност 1000 лв.



Най-палаво момиче на годината и втора подгласничка на победителката с титла PLAYGIRL, стана Милица Минчева. Тя получи два уикенда за двама в зимната и лятна перли на Виктория груп – хотел Пампорово и хотел Роял Касъл, Елените, а наградата връчи Пламен Хутов, генерален мениджър на х-л Маринела.



Най-шумната и коментирана категория стана PLAYNET, за момичето събрало очите и сърцата на социалните мрежи и на сайтовете на Playboy и Sportal Media Group, и трета подгласничка. Наградата отиде при най-горещата българка във Виена - Габриела Христова, която получи круиз с яхта в Монако и Френската ревиера, а наградата ѝ връчи сензационната плеймейтка Деси Димитрова.



REPLAY или момиче, което публиката постоянно иска да вижда стана Лиана Николова. Тя получи специална награда от мебелна къща chuchiline - спалня по избор.



За PLAYBUNNY беше избрана Михаела Стоичкова, която спечели ваучер за консумация на стойност 1000 лв. от Мартин Стоичков, мениджър на Богинята на нощна София Megami Club-Hotel Marinela.



Всички момичета получиха луксозни екстеншъни от Diverso Hair, подаръци от Козметик плюс, луксозни продукти за коса от Sellective Profesional, едногодишни карти за фитнес от Атама, ръчно изработени бижута от AVIEL Hans Made, ваучери на стойност 300 лв. от ZAISS Vision Center, безплатен видео бук от Code Fashion TV, VIP хранителни добавки, бутилка Розе Jamais Vu от SIS Industries и луксозни подаръчни комплекти METANOA.



Жури на Playmate Of The Year 2019 бяха Playmate 2018 Жанета Осипова, Playmate 2009 и Playmate All Stars - Златка Димитрова, Жени Калканджиева, световноизвестният коафьор Макс Предела, преподавател в академия по изкуствата Милано главен стилист на Sellective Profesional Italia, Пламен Хуров, ген. мениджър на х-л Маринела, Ивайло Нойзи Цветков, Мария Бонева - собственик на CodeFashionTV и CodeBeauty, Мартин Стоичков - мениджър на Megami Club - Hotel Marinela, Николай Далаков - собственик на Better Half, Чавдар Кожухаров и Христо Сираков.



Водещи на пищният спектакъл бяха главният редактор на Playboy Любен Дилов-син и ослепителната Мария Силвестър, а публиката на Playmate Of The Year 2019 се наслади на зареждащи музикални изпълнения. На сцената се качи едно от известните момичета на Playboy, Гергана Стаменова, която преди няколко седмици пусна дебютното си парче FUEGO.





Плеймейтката показа завиден талант в хип-хопа и бързо влезе под кожата на гостите в Mega Megami. След нея на сцената излезe и една от най-гласовитите български изпълнителки, момичето с очи по-дълбоки от океан и глас по-нежен от славей - Елена Брусарска. В музикалната програма се включиха и талантливите артисти Вирджиния Събева-Джини и Manal El-Feitury. Джини представи новото си парче „Нека бъдем себе си“, с което иска да мотивира хората да бъдат по-естествени и да не показват двойствен живот в социалните мрежи.



12-те изкусителни участнички се представиха в два тура – първо по бельо и очила от Zeiss Vision Center, а след това и с официален тоалет под виртуозния съпровод на майстора на цигулката Станислав Панайотов-Стенли. На сцената с изкусителките отново бяха и атрактивните брейк-денс танцьори от X-Energy Crew, a цялостната хореография на спектакъла е дело на Пепи Ялъмова. За безупречната визия на участничките се погрижи топ стилистът Стоян Апостолов-Стоянски. За косите на момичетата се погрижиха Антон Узунов и Петя Йорданова от CodeBeauty, a съвершеният им грим бе дело на топ гримьорката Пепа Стоянова и екипа и от Proface – Мариета Манолова, Бела Костов, Яница Димитрова. Всички гости получиха подаръци от VIP хранителна добавка и Sellective Profesiona, а за доброто им настроение се погрижиха водка Beluga, просеко Bottega, уиски Glendfidich, вода H2O, RedBull, l.

Снимки: Хайлайф

