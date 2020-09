Мисис България Роксана Кирилова подкрепи инициатива на Race for the Cure в борбата срещу рака на гърдата

Мисис България Роксана Кирилова се включи в най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на пациенти с рак на гърдата в Европа - Race for the Cure.



В три последователни дни Роксана участва с представители на още 20 столици, сред които Рим, Атина, Прага и Загреб, в благородната инициатива. Всеки можеше да избере как да подкрепи каузата - с 5 км бягане, 3 км ходене - в кварталната градинка, парк, на пътеката във фитнеса или в планината предвид обстоятелствата свързани с Covid19.



„Щастлива съм, че имах възможността да се включа в тази прекрасна инициатива. Подкрепям каузата като жена, майка и носителка на титлата Мисис България и вярвам, че проявената от мен съпричастност ще бъде от полза на нуждаещите се. Като публична личност се ангажирам да популяризирам тази инициатива, за да могат повече хора да са съпричастни към проблемите на всички, които се борят с рака, но и да си спомнят за тези, които са загубили битката с този бич на нашето съвремие“, споделя Роксана Кирилова.



Тя ще дари своя „Медал на победата“ на Фондация „Победи рака" в знак на благодарност и уважение към хората, посветили се на тази благородна кауза.



В Европа Race for the Cure се организира от Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез екипа на CancerCare.bg, член на европейската организация. Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани и други 125 000 умират в следствие на това заболяване, ето защо осигуряването на средства е от голямо значение. В България е над 4000 жени, които са нечии майки, сестри, дъщери започват най-тежката борба - да запазят живота си. В тази битка са включени и техните семейства.