Мисис България Роксана Кирилова спечели най-голямата награда “Mrs Women of the Universe” на световния конкурс в Доминикана (Снимки)

Носителката на титлата "Мисис България 2018" Роксана Кирилова спечели най-голямата награда “Mrs Women of the Universe” на престижния световен конкурс “Women of the Universe 2019“ , който се проведе в Доминиканската република.



В продължение на една седмица, нашата участничка, в условията на жестока конкуренция е спечелила симпатиите на жури от известни личности, демонстрирайки своят чар, интелект и красота. “Mrs Women of the Universe”, каквато вече е Роксана Кирилова, печели убедително короната, след като по време на финалната вечер дефилира на сцената с национална носия на фона на песента на Валя Балканска “Излел е Дельо хайдутин”.



Развълнувана Роксана представя родината ни с думите:



„Идвам от една малка и красива страна, наречена България. Това е земята на розите, на високите сини планини и бистрите води. Земя със силен дух, история и култура от векове. Горда съм, че съм българка!“.



Журито е впечатлено от качествата на Роксана, от блестящото й представяне, от историята на родината й, от прекрасната народна музика. Затова е единодушно, че нашата участничка е най-достойна за короната “Mrs Women of the Universe”.



„Още не мога да осъзная какво ми се случи, споделя Роксана Кирилова. Напрежението през цялата тази седмица беше огромно, трябваше да съм мобилизирана през цялото денонощие, да мисля за всеки детайл, да представя блестящо България, мисъл, която не ме напусна нито за миг. Да защитя подобаващо и темата, „Правата на жените“, която бе кауза на конкурса тази година. Конкурс от подобен ранг е изключително престижен, с желязна организация, с подкрепата на влиятелни личности от бизнес и политическия елит и се ползва с авторитет в цял свят“.



За визията на нашата представителка са се погрижили от PALOMA FASHION design by Polya Kinova, с рокли от последната им колекция.



На 25 октомври 2019г., по време на 21-ото издание на конкурса „Мисис България“, Роксана Кирилова ще връчи короната на новата "Мисис България 2018". Събитието ще се проведе в комплекс „Монтесито“. След победата на Роксана, България печели правото да бъде домакин на следващото издание на световния конкурс “Women of the Universe“.



Роксана Кирилова развива успешен бизнес в сферата на застраховането, има 3 висши образования, чудесен 8-годишен син. През април тази година тя печели и “Business & Fashion woman” 2018 на Business&Fashion Awards.