Отвори врати най-новият лидер на нощна София! (СНИМКИ)

Най-новия лидер на нощна София – MY club, отвори врати. Миналата събота заведението посрещна първите си гости с щуро предпремиерно парти и веднага се наложи като една от най-хитовите дискотеки.

Клубът забавлява гостите си със собствен бенд и певици с репертоар от най-яките гръцки, сръбски и български хитове.

Диджей партита и тематични вечери ще се редуват с частни партита, фирмени купони или семейни партита в отговор на вашите нужди.

Разнообразието от изпълнители и джиджей, купонджийското настроение на MY club band, както и възможността за изява на млади таланти и stand up comedy, са диамантът в короната на MY club.

Заповядайте в MY club в центъра на София, на емблематичната улица "Граф Игнатиев" 12, в близост до площад Гарибалди, Капацитетът на заведението може да варира според нуждите на вашето парти.