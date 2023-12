Американец писа oтличен на Андреа по английски език и слаб 2 на Гери-Никол! (Ето какво коментира за всяка поотделно)

Американският влогър Dro следи какво се случва на българската музикална сцена и периодично публикува в канала си в YouTube своите „видеореакции“, в които слуша и анализира различни песни на родните ни изпълнители, узна HotArena.

След като Гери-Никол мина по реда си с английската версия на „Готина и луда“, която озаглави „One Of A Kind“, Dro остана с впечатлението, че българските изпълнители не умеят да пеят на английски.

Колоритното гримирано момче зачеса варненката за английското й произношение и изтъкна, че в началото на песента почти нищо не й се разбира.

Преди около седмица Dro е „разкостил“ и новото международно парче на Андреа „Vitamin”. За разлика от критиките за Гери-Никол, тук влогърът не спира да сипе суперлативи. Около 10 пъти показва колко харесва Андреа – „She is very sexy!”, за произведението й отсича категорично: „I love this song”.

Във видеореакцията си за „Vitamin” Dro на няколко пъти разкрива, че е очарован от това как Андреа произнася чуждия език и заключи:

„Извинявам се на феновете на Гери-Никол, но английският на Андреа е много по-добър от нейния“.