ЕКСКЛУЗИВНО в HotArena! Първата снимка на Алисия и Бирмата заедно! Вижте ги колко са ВЛЮБЕНИ

Първата снимка на новата двойка Алисия и Бирмата вече е факт!

Както първи ние разкрихме, Алисия и Георги Станоев са в Тайланд по случай Свети Валентин.

Двамата обаче крият за връзката си, тъй като са отскоро заедно и не искат лоши очи да им пожелаят злото.

Татусът ги издаде

Първото фото доказателство, че са двойка обаче, вече е неоспоримо и бе качено от Бирмата в личния му профил в Инстаграм.

На снимката се вижда кракът на Бирмата, който се е опънал на плажа, а срещу него горещо маце се препича на слънце.

Лицата и на двамата не са ясни, но зоркото око на HotArena веднага ги разконспирира.

На лявото бедро на тайнствената дама се вижда нежен татус – надпис.







Същата татуировка на лявото бедро има и Алисия. Надписът гласи: „Love Me Like А Lover Treat Me Like A Friend“ (в превод: „Обичай ме като любовник, отнасяй се с мен като с приятел“).







Така, вече няма и съмнение, че фолк певицата и Бирмата са заедно. А по всичко личи и че си изкарват много добре в Тайланд.

Нещо повече – както вече писахме, според запознати влюбените планирали да си направят бебе на екзотичното местенце…

Явно Алисия най-накрая успя да намери наистина стабилен мъж. HotArena пожелава много любов на горещата двойка.





