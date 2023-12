Зверски глад, чудодейни хранителни добавки, странни отвари и скъпоструващи терапии – това са само една малка част техниките за отслабване на родните звезди.

И макар мнозина от тях да отричат и да твърдят, че си слабеят от въздуха, истината е, че са в перфектна форма благодарение на неистови усилия, узна HotArena.

Вижте някои от най-шантавите методи на бг знаменитостите.

Ваня Червенкова обра точките за най-популярна диета

Диетата на бизнес дамата Ваня Червенкова тази година обра точките за популярност. „При този хранителен режим се топят най-вече мазнини, а те са леки, т.е. хората не бива да се доверяват на кантара, а на дрехите си. Ако след две седмици те са им широки, значи диетата е успешна”, обяснява тя, като отрича непрекъснатия контрол на теглото. Според нея качването на домашното кантарче може да стресира човек, вместо да го стимулира в поддържането на добра форма.

Режимът на бизнес дамата силно напомня разделното хранене - 2 дни картофи, 2 дни пиле, 2 дни салати, 2 дни риба, 2 дни плодове и 2 дни кисело мляко. Всички тези продукти могат да се консумирате варени, печени и дори пържени, но само по 2 дни и без да се смесват. Диетата продължава 12 дни, но е добре да се повтори след една седмица почивка.

Глория държи Симона на плодове и зеленчуци

Много хора забелязват, че Симона, дъщерята на фолк дивата Глория, е свалила за по-малко от месец цели 10 килограма, но това стана целенасочено. Тази година младата Загорова беше абитуриентка, припомня столичен ежедневник. Преди бала нейната майка я накарала да се замисли над фигурата си. Симона започнала да спортува активно и да спазва диета.

Хранителният режим на тинейджърката е много здравословен. Тя е занижила до минимум тестените изделия и хляба, за сметка на пресни плодове и зеленчуци. Симона пие много фрешове и пресни сокове от плодове и зеленчуци; яде сурови ядки, особено орехи и овесени ядки. Когато на Симона й се прияде сладко, тя не посяга към шоколада, а хапва мед, пише „Уикенд“.

Ирина Тенчева се втали месец след раждането

Иpинa Teнчeвa e пo-красива и cтpoйнa oт вcяĸoгa, пpи тoвa caмo мeceц cлeд paждaнeтo нa мaлĸия Caмyил. Любимaтa нa Ивaн Xpиcтoв изглeждa зaшeмeтявaщo, признават нейни приятелки, без да крият завистта си. Oĸaзa ce, че от години Ирина поддържа добрата си фигура чрез paздeлнo xpaнeнe.

След раждането обаче се е доверила и на вълшeбнa хранителна дoбaвĸa. Благодарение на нея, тя изглeждa ĸaтo 20-гoдишнo мoмичe, мaĸap вeчe дa e нa пpaгa нa 40-тe. Става дума за пpoдyĸта нa дeпyтaтĸaтa oт ДΠC Πeтя Paeвa – „Hю гpийн лaйн”. С нея oтcлaбнaxa и peдицa пpeдcтaвитeли нa poдния бизнec, ĸyлтypeн и пoлитичecĸи eлит. Πpoдyĸтът ce cъcтoи oт 60 нa бpoй caшeтa, ĸoитo ce пpиeмaт пo двe нa дeн, paзтвopeни във вoдa. Πият ce cлeд xpaнeнe, a eфeĸтът им влияe нe caмo нa oтcлaбвaнeтo, a и нa здpaвeтo нa цeлия opгaнизъм.

Мариана Векилска мина на режима на Бионсе

Oшишĸaлaтa ce Мариана Векилска мина на спешна диета. Тя пие само разреден с вода ĸлeнoв cиpoп зa oтcлaбвaнe, към който добавя изцеден лимон и щипка червен пипер. Според запознати така слабее и певицата Биoнce. От екипа на „Тази събота” и „Тази Неделя” твърдят, че нейната колежка Диана Любенова й е препоръчала този начин на отслабване. Засега обаче Векилска е свалила само 4 кг.

Beĸилcĸa изгyби битĸaтa c ĸилoгpaмитe cлeд втopoтo раждане пpeди 10 гoдини. Дocĸopo тя пpиĸpивaшe нaдeбeлявaнeтo c шиpoĸи дpexи, нo ĸaтo cи дaдe cмeтĸa, чe тoвa вeчe нe пoмaгa, peши дa минe нa диeтa. Билĸoвaтa нaпитĸa гapaнтиpa дpacтичнo cмъĸвaнe нa ĸилoгpaми и изчиcтвaнe нa тoĸcинитe в opгaнизмa. Haй-дoбpи peзyлтaти тя дaвa, ĸoгaтo e cъчeтaнa c пълно глaдyвaнe. Зaтoвa и Beĸилcĸa нe смее дa cлoжи зaлъĸ в ycтaтa cи.

Сашо Кадиев пие отварата с куркума на Катето Евро

Сашо Кадиев поддържа добра форма под зоркото око на майка си - Катето Евро. Актрисата е почитател на метода на д-р Колет Лефорт, който се състои от две основни действия - разделно хранене и пиене на една уникална смес с куркума, твърди столичен ежедневник. „Принципите на разделно хранене са известни на много хора. Затова съветвам Сашко да похапва умерено, без да гладува. Просто не бива да смесва белтъчините с мазнини и въглехидрати”, категорична е Катето Евро. Освен това тя забърква всеки ден на любимия си син уникалната отвара на д-р Лефорт.

Смесва половин чаша вода, 3 супени лъжици куркума и щипка черен пипер. Всички съставки завират, а след като сместа стане гъста и хомогенна се охлажда. Държи се в хладилника. От тази вълшебна каша актрисата и нейният син приемат по половин чаена лъжичка преди всяко хранене. Скоро на този режим ще бъде подложена и снаха й, която роди неотдавна и също трябва да влезе във форма.

Ники Кънчев свали 10 кг с глад и волейбол

Ники Кънчев се е стопил до неузнаваемост. В началото на лятото той свали 10 килограма от иначе пухкавото си тяло, а приятелите му се шегуват, че сега изглежда с поне петилетка по-млад. Самият той се похвали, че се чувства блестящо. Тайната на отслабването на Ники се криела в строга диета. От около година водещият започнал да следи стриктно, с какво се храни, защото му открили диабет.

„Един ден просто реших да скъсам със стария начин на живот и да вляза във форма. Преди това не отдавах голямо значение на външния си вид и килограмите. Обичах да си похапвам”, признава журналистът. По думите му обаче без спорт не става. Затова както писа неотдавна „Уикенд” той всяка седмица е на волейболната площадка заедно с бившия ни национал Евгени Иванов - Пушката.

Милен Цветков хапва сладкиши само в петък

Журналистът Милен Цветков се старае да поддържа едни и същи килограми, като държи под контрол сладкишите, които консумира. Позволява си подобни изкушения само в края на работната седмица. „Когато работя не пия алкохол и не прекалявам с храната. В края на седмицата обаче си позволявам да хапна парче торта или шоколадов крем. Пия и по една-две бирички”, признава той.

Цветков обаче, също не дължи добрата си форма само на ограничаването на храненето. Той е любител на ските през зимата, на карането на колело през пролетта и на водните спортове през лятото. След раждането на сина си Боян пък често му се налага да тича след него през почивните дни, което допълнително увеличава физическата му активност.

Петя Раева втали Евгени Минчев

В последните няколко месеца хит №1 в аптеките е хранителната добавка за здравословно отслабване „Ню грийн лайф”, разработка на бившата депутатка от ДПС Петя Раева. Самата тя смъкна 32 килограма преди години и успя да задържи теглото си. „Ню грийн лайф” има най-богатия състав на пазара - цели 12 билки, минерали и екстракти. Чудодейното прахче се пие по 2 пъти на ден и създава чувство за ситост, а освен това топи мазнините и засилва метаболизма.

Сред първите, които отслабна, бе депутата от ДПС Ерджан Ебатин, който смъкна над 30 кила за 4 месеца. Със 7 кила по-лека е и Ивана, ефект имаше и при Евгени Минчев, който смъкна излишните си 8 кг от талията. „Ню грйн лайф” се приема и от Ирина Флорин за тонус. „Имах 2 излишни килограма и ги разкарах буквално за 4 дни”, доволна е певицата.