С кражби и скандали драпаме към „Евровизия”: Набедиха Миро и Орлин Павлов за плагиати, внесоха петиция срещу Краси Аврамов и още…

Песента, която ще представи България в най-престижния музикален конкурс – „Евровизия”, за поредна година се превръща в обект на коментари и ожесточени дебати в социалните мрежи и не само, видя HotArena.



Композиторът и екипът зад родната продукция са обвинени в кражба. Ситуацията много напомня старта на участието от българска страна през 2005 година, когато на голямата сцена ни отведе група \"Каффе\" начело с Орлин Павлов, историята с Дийп Зоун през 2008-ма година и скандала през 2010-а, когато Миро отнесе критики и забележки, че парчето му не авторско.



Тази година скандалът се развихри веднага след представянето на нашата кандидатура за певческата надпревара на 14 май в Ротердам. \"А Били Айлиш знае ли, че ще се явява на „Евровизия” като представителка на България\", попита с определено нотка на ярост композиторката Вида Пиронкова.\"



„Песента ни за „Евровизия” има много допирни неща с тази на Били Айлиш. Забравих да кажа, че по наведен конкурс няма, но напъните продължават\", добави от своя страна китаристът Ники Томов. Той визира песента на световноизвестната певица озаглавена No time,no die, от която е копирана нашата Tears Getting Sober, изпълнена от Виктория Георгиева. Цяло недоволство предизвиква и обявяването на един от авторите на крадената песен- Борислав Миланов,който всяка година е в екипа като композитор за нова българска песен за „Евровизия”.



През 2018 година Вида Пиронкова даде началото на друг скандал. По това време Жана Бергендорф получи директен отказ за участие в Евровизия, което накара меломаните да избухнат и агресивно и да я бранят. Изключително запомнящо се парче Rebirth е дело на Пиронкова.



\"Направих си песен. Хубава песен. С голям и талантлив екип. Само имената им говорят много. Пратих я на конкурс. За Евровизия 2018. Мислех да спечели първата награда в Португалия, пък и да се разходим до там. И си виках: Брех,Видо льо, таман тука е европарламентът и председателството, ти печелиш Евровизия, докарваш я догодина София и България ще е цялата 2019 година в устите и очите на хората, Щот нали и Пловдив ще е културна столица на Европа, за да не останем по-назад и софиянци. Ей такива идиотщини си мислех с кокошките си главица. Не бях участвала в конкурс от памтивека. Май последният беше Златният Орфей 1993-та година. Имах си спонсор, демек имах си гръб. Голям и силен. Проектът ми както е модерно да се казва беше първи в десетката\", коментира Пиронкова. В откровенията си тя не пропуска да подчертае че крайният срок е бил до 20 февруари и дотогава парчето е било абсолютна тайна.\"Удължиха срока за прием на песни до 29 декември 2017. И чакаха някой, дето не си е дописал нотите или не си е довършил тренда\". В последствие получила отговор, че песента е оценена на седмо място, тъй като е непрогресивна и старомодна.



За първи път България се включва в състезанието в Киев през 2005 година, когато ни представя група „Каффе” начело с Орлин Павлов. Песента се казва Lorraine. Те завършват на 19-то място на полуфинала, което не им позволява да вземат участие в същинската битка за победител. Още преди да заминат обаче у нас се разрази същински скандал с избора на песен,като някои смятаха че парчето е крадено.



През 2006-а година е ред на Мариана Попова и песента Let me cry. Българските зрители са доволни от избора на чувственото парче, а някой негодуват, че беквокалист е Азис. Резултатът отново е недостоен за България- 17 точки и невъзможност за участие в същинската битка.



През април 2007 година Елица и Стунджи спечелиха сърцата на европейската публика с атрактивно си изпълнение на песента „Вода”, класирана на пето място. Така провокираха уважението на българите. Шумната радост от петото място на песенния конкурс ни класира директно на финала за следващата година. Радостта от този факт обаче бе помрачена от промяна в регламента на състезанието. На сайта на „Евровизия” бе съобщено, че от тази година се въвеждат два вместо един полуфинал. На тях ще отидат и страните, извоювали си на миналия конкурс в Хелзинки правото да се явят на финала, сред които е и България.



Очевидно за „Евровизия” пробиваме със скандали и крадени песни.



Поне така излиза от простата сметка за най-нашумялото ни участие. Парчето на Дийп Зоун и Балтазар dj Take me away, което представя страната ни през 2008 година също не се размина със скандали на родна земя. Песента беше нападната че е крадена от чужди знаменитости. Като автори на оригиналната музика дори бяха посочени момчетата от легендарната английска банда Продиджи и тяхната песен out of Space. Според други песента изпълнявана от певицата Йоана е плагиатство на хита на Лили Иванова Детелини.



Авторската песен на Миро „Ангел” обедини симпатиите на българите и те решиха точно тя да представи страната ни на Евровизия в Осло през 2010 година. Миро бе избран с вот от 48% от гласовете на българските зрители.Но не се класира за финала.



Песента на поп фолк звездата Софи Маринова „Любов без граници”, която ни представи на „Евровизия” през 2012 година също предизвика дискусии. Първа в списъка с недоволни се нареди колежката й Десислава, която оплю проекта, като стрелите й бяха насочени към аранжимента на парчето. Друг обвинител на музиката бе поп изпълнителят Деян Неделчев-Икебаната, който заяви че песента всъщност е откраднато парче на турската певица Джансевер Далипова. Според друг слух парчето на Маринова било избрано за победител няколко часа преди да се проведе финалната надпревара.



Един от най критикуваните родни изпълнители изявявали се на „Евровизия” безспорно е Красимир Аврамов, известен с прякора си Човека глас. Неговата авторска композиция „Илюзия”, която се състезава през 2009 година предизвика недоволството на много музиканти. Данчо Караджов каза, че победата на Аврамов е „мафия” и „резил” за България. Орлин Павлов, който също е замесен скандалите обяви, че според него Красимир Аврамов пее фалшиво. Стунджи и Миро от Каризма също бяха единодушни за фалшивото пеене на Аврамов и обявиха, че ги е срам, че именно Аврамов ще застане пред българското знаме, пише „Телеграф”.