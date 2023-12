Само чалгаджийките ще ни отсрамят на Евровизия! „В чалгата ни е спасението, хора!” – до такова заключение стигнаха колегите от „България Днес” в коментарен материал относно тазгодишното представяне на певците на Евровизия. Редакторската плесница на HotArena.net е на същото мнение, имайки предвид предишните провали на конкурса. Българският формат вече е към финала си и именно фолк певиците ДесиСлава и Софи Маринова се класираха в челната тройка. Дали заслужават, може да кажете само вие, но според н https://hotarena.net/pod-pricel/samo-chalgadjiikite-shte-ni-otsramqt-na-evroviziq HotArena.net HotArena.net 28350 „В чалгата ни е спасението, хора!” – до такова заключение стигнаха колегите от „България Днес” в коментарен материал относно тазгодишното представяне на певците на Евровизия. Редакторската плесница на HotArena.net е на същото мнение, имайки предвид предишните провали на конкурса. Българският формат вече е към финала си и именно фолк певиците ДесиСлава и Софи Маринова се класираха в челната тройка. Дали заслужават, може да кажете само вие, но според н

<p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">„В чалгата ни е спасението, хора!” – до такова заключение стигнаха колегите от „България Днес” в коментарен материал относно тазгодишното представяне на певците на Евровизия. Редакторската плесница на <strong>HotArena.net </strong>е на същото мнение, имайки предвид предишните провали на конкурса.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Българският формат вече е към финала си и именно фолк певиците ДесиСлава и Софи Маринова се класираха в челната тройка. Дали заслужават, може да кажете само вие, но според нас, чалга дивите бяха сред най-надеждните участници в бг формата.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong>„Любовта е жива”</strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">„Love is alive” (в превод от англ.: „Любовта е жива”) – парчето, с което ДесиСлава се яви на българската Евровизия, заслужава наистина вота на публиката. Песента не е чалгарска, има елементи от българския фолклор, а това е винаги в плюс, както видяхме при представянето на Елица и Стунджи с „Вода”.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">„Деси е една от малкото родни певици, които наистина могат да пеят! Адмирации, затова че е сменила жанра”, аплодират я фенове на парчето. То е на английски, което също е в плюс, тъй като така ще се доближи до по-голямата аудитория на Европа.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong>„Обичам те”</strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Също залагайки на любовна тематика, Софи Маринова няма да сбърка. Песента „Обичам те” е на български език, но пък даровитата ромска певица грабва основното внимание върху невероятните си гласови данни. В припева Софи ги демонстрира най-силно, като казва и на няколко различни езика „Обичам те”.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">За разлика от двете чалга диви, никой от останалите участници не би оставил публиката без дъх така, както една Софи Маринова например. Другият участник, който се класира на трето място е Ивайло Колев с парчето Searching for the words, познат ни от Стар Академи. Според широката публика обаче той е заложил на посредствено и трудно запомнящо се парче, в което няма нищо българско.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Е, май наистина ни остава да се надяваме само на чалгата... Тя може и да не спаси света, но ще спаси българската Евровизия.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong><em><u>Милослава Грозева</u></em></strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/g3Y8eGhN5i4" width="420"></iframe></div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> </div> <div class="media_embed"> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pFcgqUrWui8" width="420"></iframe></div> </div>