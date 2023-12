Виж кои са най-бруталните кражби във фолка! Да кажа, че не сме гледали от клипове на чуждестранни звезди, ще излъжа. Все пак не сме открили топлата вода. Ние сме един малък дубликат, опитваме се да направим от нищо нещо.” Така една от изпечените крадли във фолка Емилия оправда поредното си заимстване в най-новия клип към „Ще чакам да ми звъннеш”, за което HotArena.net наскоро писа. Факт е, че България не може да се мери със световноизвестните продуценти и подобни влияния са неизбежни. Иронията тук обаче е, https://hotarena.net/pod-pricel/vij-koi-sa-naibrutalnite-krajbi-vyv-folka HotArena.net reni1 49966 Да кажа, че не сме гледали от клипове на чуждестранни звезди, ще излъжа. Все пак не сме открили топлата вода. Ние сме един малък дубликат, опитваме се да направим от нищо нещо.” Така една от изпечените крадли във фолка Емилия оправда поредното си заимстване в най-новия клип към „Ще чакам да ми звъннеш”, за което HotArena.net наскоро писа. Факт е, че България не може да се мери със световноизвестните продуценти и подобни влияния са неизбежни. Иронията тук обаче е,

Редакторска плесница

Да кажа, че не сме гледали от клипове на чуждестранни звезди, ще излъжа. Все пак не сме открили топлата вода. Ние сме един малък дубликат, опитваме се да направим от нищо нещо.” Така една от изпечените крадли във фолка Емилия оправда поредното си заимстване в най-новия клип към <a href=\"http://hotarena.net/naglo-klipyt-na-emiliq-s-nikoleta-izkopiran-ot-britni#!prettyPhoto\" target=\"_blank\"><strong>„Ще чакам да ми звъннеш”, за което HotArena.net наскоро писа.</strong></a></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Факт е, че България не може да се мери със световноизвестните продуценти и подобни влияния са неизбежни. Иронията тук обаче е, че много родни певици надигат вой до небето, че им теглели песните и нямало уважение към авторското право. Тъпо е, нали?</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Мария</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Тъкмо вчера ви съобщихме за <a href=\"http://hotarena.net/mariq-krade-kato-za-svetovno-dokazatelstva\" target=\"_blank\"><strong>наглата кражба на Мария в парчето й „Нещо крайно”</strong></a>. Фолк дивата доста крайно е заимствала от клипа на Крис Браун „Don’t wake me up”. Фенове видяха това и останаха доста разочаровани. Но това не е прецедент.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">А когато окраде <a href=\"http://hotarena.net/naglost-mariq-okrade-i-djei-lo\" target=\"_blank\"><strong>Дженифър Лопез в парчето си „Мръсни помисли”</strong> </a>и изкопира идеята от On the floor?!? Визията й в „Нещо секси” пък е мотамо като на Джей Ло в If you had my love, припомня Телеграф. Не беше честно и когато заимства от Бионсе и клипа Baby boy в паречето „Всичко си ти”. Добре че Бионсе е над тези неща и не е възроптала за авторското право...</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Анелия</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Анелия също не си поплюява да ползва идеи и визии на свои колежки от световна величина. „Да, от време на време крадвам, но трябва да си намерим екипи в България, които да се грижат за това. Прави впечатление обаче, че родните меломани все повече се надигат срещу кражбите и аз смятам да променя нещата. Ще си търся хора, които да се грижат за тази концепция, макар да излиза по-скъпо”, зарече се красавицата</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Нейният последен клип „Да ти викна ли такси” с участието на Златка Димитрова също бе с крадена идея. Но не от някой изпълнител, а от филм – „Бандата на Оушън 3”.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong>Емануела</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Емануела пък постъпи още по неколегиално, когато изкопира своя българска колежка и най-добра приятелка – Алисия. Емануела се похвали, че в клипа към „Ром-пом-пом” била с иновативна визия, а всъщност много преди нея Алисия направи видеото на „Черно кафе” в същия вид.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\"> </span></em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><strong><em><span style=\"text-decoration: underline;\">Стела Йорданова</span></em></strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><object width=\"450\" height=\"403\" data=\"http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=8e83255673\" type=\"application/x-shockwave-flash\"><param name=\"src\" value=\"http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=8e83255673\" /><param name=\"pluginspage\" value=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /></object></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><object width=\"450\" height=\"403\" data=\"http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=0ae9882ed3\" type=\"application/x-shockwave-flash\"><param name=\"src\" value=\"http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=0ae9882ed3\" /><param name=\"pluginspage\" value=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /></object></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><object width=\"450\" height=\"403\" data=\"http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=bc2490e22b\" type=\"application/x-shockwave-flash\"><param name=\"src\" value=\"http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=bc2490e22b\" /><param name=\"pluginspage\" value=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /></object></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><object width=\"450\" height=\"403\" data=\"http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=d2687e6b40\" type=\"application/x-shockwave-flash\"><param name=\"src\" value=\"http://i47.vbox7.com/player/ext.swf?vid=d2687e6b40\" /><param name=\"pluginspage\" value=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /></object></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><br /></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"><object width=\"450\" height=\"403\" data=\"http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=17f9b1759b\" type=\"application/x-shockwave-flash\"><param name=\"src\" value=\"http://i48.vbox7.com/player/ext.swf?vid=17f9b1759b\" /><param name=\"pluginspage\" value=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /><param name=\"quality\" value=\"high\" /></object><br /></span></p>