X Factor ни залива с помия от гафове (Видео) Няма дори да споменем за групата надрусани младежи, които искаха да се изявят като рапъри на сцената, нито за потния чалгар, който друсаше кючеци и спука тъпанчетата на публиката с фалшиво пеене (и между другото – беше одобрен от журито да продължи напред). За тях няма да говорим – шоу да става! Но в опита си да конкурира „Гласът на България”, X Factor можеше поне малко да се постарае и да не подценява интелигентния зрител. https://hotarena.net/pod-pricel/x-factor-ni-zaliva-s-pomiq-ot-gafove-video HotArena.net HotArena.net 76783 Няма дори да споменем за групата надрусани младежи, които искаха да се изявят като рапъри на сцената, нито за потния чалгар, който друсаше кючеци и спука тъпанчетата на публиката с фалшиво пеене (и между другото – беше одобрен от журито да продължи напред). За тях няма да говорим – шоу да става! Но в опита си да конкурира „Гласът на България”, X Factor можеше поне малко да се постарае и да не подценява интелигентния зрител.

<h3 style="color: red;"> <span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Редакторска плесница</span></span></h3> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Не „таланти”, а само „анти” са участниците в X Factor. На фона на проблясъците от що-годе добри умения на сцената, всичко останало прилича на помия от гафове.</span></span></p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Няма дори да споменем за групата надрусани младежи, които искаха да се изявят като рапъри на сцената, нито за потния чалгар, който друсаше кючеци и спука тъпанчетата на публиката с фалшиво пеене (и между другото – беше одобрен от журито да продължи напред). За тях няма да говорим – шоу да става!</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Но в опита си да конкурира „Гласът на България”, X Factor можеше поне малко да се постарае и да не подценява интелигентния зрител.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Участничка се претрепа</strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">22-годишната Мари Колева със сигурност имаше запомняща се роля в шоуто. Дори може да бъде емблемата на X Factor. „Русото магаре”, както си позволи да я нарече журиращият Васко Василев, се опита да изпее „You give love a bad name” на Бон Джоуви. Но само опита, защото представлението й на сцената бе всичко друго, но не и пеене. Само стойката на момичето предизвикваше неистов смях у публиката, а като запя, разгневи шимпанзетата в Африка, предизвика цунами в Япония, а в Китай масово си направиха сепуко с надеждата Мари Колева да спре да пее.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Но тя не спря! Нещо повече – запъти се към журито с бясна сила и започна да обикаля сцената безцелно. Докато накрая не се претрепа жестоко и за малко да викат бърза помощ (<strong>Виж видеото</strong>).</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Елфът</strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">18-годишната Десислава Божкова от София бе поредната дошла на цирковото прослушване. Аспиридон (елфското й име) дойде от гората, за да изпълни Cry for the moon (Epic), но цялата песен се превърна в прозявка на един елф. Развиха се вълци, разсъскаха се котки, разлаяха се кучетата, но Аспиридон не спря да пее дори и извън сцената. Жалка гледка...</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Рекламата на </strong><strong>Wash & Go</strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Запомнящо се е и изпълнението на Ергюнай Файзъмов, който трябваше да изпее Don't Cha на Pussycat Dolls, но освен фалшивото пеене, в текста на английски хич го нямаше. Той през цялото време пееше “Don’t you wash and go”, вместо “Don’t you wish your girlfriend…”. Ергюнай се сопна: „Не съм англичанин, та да знам английски?!”. Участникът обаче не е подходящ и за реклама на шампоаните... Но все пак продължи в X Factor!!!</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong><em>Следва продължение...</em></strong></span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong><em><u>Милослава Грозева</u></em></strong></span></span></p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/b5rK4P7K078" width="480">&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;</iframe></div>