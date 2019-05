ПОТРЕС: Чалга, дупета и салфетки за моминското парти на оперна певица (Снимки от вакханалията)

22 Май 2019, 10:32

Габриела Пеева от популярното класическо трио "Сопрано" му отпусна края, преди да се омъжи. Заедно с армия от свои приятелки певицата обиколи пловдивски заведения и остави ярка следа с купонясването си. Кулминацията на вечерта настъпи, когато бъдещата булка, кумата и шаферките се озоваха в центъра на щуро парти в чалготека под тепетата, видя HotArena.



Вакханалията беше толкова зрелищна, че можеше да впечатли дори римски император. Разголени момичета тресяха задни части, докато от колоните дънеха актуалните чалга хитове. Танцьорките дори не се свеняха да показват интимни части от телата си, което се приемаше с огромна радост от мъжете в нощното заведение. Бурята от салфетки беше зрелищна, а празнуващите момичета вдигаха една след друга наздравици. Случайно или не, същата вечер на момите пя фолкпевецът Галин, който обърна специално внимание на колежката си.



Макар да изпълнява класически арии, Габриела се забавляваше на кръшния жанр и дори си припяваше текстове на парчета, свидетелстват присъстващи на празненството. В чалга избухването се включиха и другите две изпълнителки от триото - Биляна Андрончева (спинтов сопран) и Петя Вардева (лиричен сопран). Двете млади дами също показаха завидни чалга познания и изненадаха присъстващите с танците си, пише "България Днес".



Най-емоционална за Габриела се оказала една специална книга-албум, в която всяка от гостенките на моминското парти публикува общи снимки с нея, придружена с лично посвещение. Майката на булката и бъдещата й свекърва също се включили в милия жест. Появиха се и персонални чаши за шампанско с лицата на всички момичета, сладки и мъфини с физиономията на бъдещата булка, а голямата изненада бе грандиозна заря в нейна чест. Партито бе с тема Last sail, before the veil, което в превод означава "Последно плаване, преди брака". Избрано е неслучайно, защото бъдещите младоженци смятат за медения си месец да отидат на екзотично пътешествие някъде далече-далече. Засега не е ясно точно къде, но със сигурност ще има море с изумрудени цветове.



Трио "Сопрано" е създадено през 2009 г. - изпълнява класически репертоар, но с модерно иновативно звучене. През май 2015 г. подписват договор с музикална компания "Пайнер", което предизвиква смут в музикалните среди - как е възможно чалга империята да продуцира класически певици. Трите дами дори имат изява на фолкконцерт, което силно възмути пуританите.