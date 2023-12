„Форинър“ на нож в София, музикантите не могат да се дишат извън сцената (Подробности) https://hotarena.net/skandali/forinar-na-noj-v-sofiia-muzikantite-ne-mogat-da-se-dishat-izvan-scenata HotArena.net HotArena.net 16331

Зловеща вражда разделя музикантите от легендарната група \"Форинър\" в навечерието на концерта им в София, научи HotArena.



Изпълнителите не искат да се виждат и чуват извън сцената, като изрично са настояли да бъдат настанени в отделни стаи, на различни етажи в хотела, в който са отседнали. Българските им домакини се видели в чудо със странната прищявка на изпълнителите. В крайна сметка успели да им осигурят 11 помещения, възможно най-отдалечени едно от друго. Някои от стаите били на един етаж, но в двата му края, за да няма шанс за засечки.



Бандата съществува от над тридесет години, като покорява музикалните класации с безспорните си хитове като Urgent, Feels like the first time, Cold as ice, както и вечната I wanna know what love is. До днес са продали внушителните 50 милиона копия от албумите си. Въпреки успехите Форинър на няколко пъти са в разпад. През 80-те Мик Джоунс и Лу Грам се концентрират върху солови проекти, което води до напускането на вокала пред 1989 г. В средата на 90-те групата се събира отново, но записва един-единствен албум. Макар да продължават да радват феновете си с концерти и стари хитове, промените в състава им играят лоша шега. Над 8 души са напуснали бандата, като за концерта в България пристигнаха едва двама от изпълнителите, участвали в създаването й преди три декади.



\"Може просто да са си писнали до болка или не искат да си гледат золумите\", коментираха странното решение на групата българските им домакини. И подчертаха, че „Форинър“ имали и други капризи - питателна закуска по техен избор, пише \"България днес\".