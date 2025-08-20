Събитието на годината: Вижте СНИМКИ от бляскавата сватба на Мария в Корфу

Фолк певицата Мария зарадва почитателите си с куп кадри от бляскавата си сватба на остров Корфу, видя HotArena.
Двамата със съпруга й Теодор, които си казаха "да" на гражданска церемония в София преди няколко седмици, събраха близки и приятели на тържеството, за да могат и те да станат свидетели на любовта им.
До олтара, облечена в елегантна бяла, дантелена рокля, дело на български дизайнер, Мария беше придружена от дъщеря си Марая. Видеа от събитието показват видимото вълнение на младоженеца, който нетърпеливо я чакаше на огледалния подиум.
Двойката си размени сватбени клетви на английски, а след тях и брачните си халки, символизиращи любовта им.
Последва парти с водещ Драго Драганов, на което младоженците и гостите се насладиха на много изненади, сред които гост-изпълнители, синхронно плуване и много забавления.
За купона младоженците предпочетоха да заменят тоалетите си с по-удобни, като Мария заложи на къса, бяла рокля.