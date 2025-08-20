Последни
Събитието на годината: Вижте СНИМКИ от бляскавата сватба на Мария в Корфу

Румен Димитров
448
Фолк певицата Мария зарадва почитателите си с куп кадри от бляскавата си сватба на остров Корфу, видя HotArena.

 Двамата със съпруга й Теодор, които си казаха "да" на гражданска церемония в София преди няколко седмици, събраха близки и приятели на тържеството, за да могат и те да станат свидетели на любовта им.

До олтара, облечена в елегантна бяла, дантелена рокля, дело на български дизайнер, Мария беше придружена от дъщеря си Марая. Видеа от събитието показват видимото вълнение на младоженеца, който нетърпеливо я чакаше на огледалния подиум.

Двойката си размени сватбени клетви на английски, а след тях и брачните си халки, символизиращи любовта им.

Последва парти с водещ Драго Драганов, на което младоженците и гостите се насладиха на много изненади, сред които гост-изпълнители, синхронно плуване и много забавления.

За купона младоженците предпочетоха да заменят тоалетите си с по-удобни, като Мария заложи на къса, бяла рокля.

4 Коментара

Ивана

преди 8 минути

С рокля- перде, после рокля-пижама ами голямата чанта къде я забрави? Хахаха

Гущер

преди 7 минути

Няма ги майката и бащата на грозния й мъж.. История ала Златка и Карен. И не е събитието на годината изобщо.

Ваня

преди 5 минути

Водещ Драганов отново? Или тя забравя то вече колко сватби, за колко мъже си е отваряла голямата устата..Ужас

Баба Данче го пробва и тя

преди 2 минути

Няма страст, няма усмивки, няма любов (ееее явно има голямата чанта да побира парите след развода) но ако се вярва тоя грозничкия е подписал че всичко негово си оставя само за него. Поне едно верно решение да е взел..

