Жана Бергендорф изкопира Риана! (Видео)

Липсата на нови идеи на музикалния небосклон у нас видимо кара певците и режисьорите, в частност Жана Бергендорф и Люси Иларионов, да правят какви ли не подобия на оригиналите, само и само да представят нещо макар и не толкова иновативно на зрителите и феновете.



Поредното доказателство е най-новото видео на Жана, към парчето \"До край\", видеото към което е изплагиатствано от не един, а цели три видеоклипа на Риана.



Режисьоркското решение да направи смесица между \"We found love\" и \"Kiss it better\", излезнало преди няколко месеца, буквално вбеси меломаните, които побързаха да сигнализират за кражбата.



\"Така е! Щом Жана вече работи с чалга режисьори, не се очаква нищо стилно и оригинално\", споделят мнението си почитатели в социалната мрежа.



Идеята с подстригването на косата пък е окрадена от друго видео на световната звезда, а именно \"Stay\".



Няма какво повече да кажем, освен да аплодираме поредния опит за оригиналност превърнал се в бледо копие...