Меломани упрекнаха Поли Генова в плагиатство! Парчето й за Евровизия напомня изключително много на други няколко.



Поли Генова е решила да направи микс от успешни хитове, но успехът с подобно парче не й е никак гарантиран.



Оказва се, че музиката на \"If love is a crime\" прилича доста на тази на Джъстин Бийбър от актуалния му хит \"I\'ll show you\", а припева е едно към едно с друг денс хит на Galantis - \"Runaway\", който има над 88 милиона прегледа в Youtube.



Видеото на Поли Генова започва дори по същия начин както \"Runaway\" забелязаха още потребители.