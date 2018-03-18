Ваня Джаферович страда от психическо разстройство

Бившият футболист Ваня Джаферович таи огромна мъка в сърцето си узна HotArena.



Играчът не може да забрави момента, когато баща му си отишъл от този свят завинаги заради инсулт. Преди няколко години възрастният мъж постъпил в болница парализиран и броени часове след това издъхнал. „Можеше да движи само очите си. Беше страшно. Тази гледка още ме преследва”, спомня си Ваня.





Оттогава той развил психосоматично разстройство, наречено хипохондрия - натрапчив страх от болести. „Беше много тежко и трудно успях да го преодолея. Само някой да кихне около мен и започвам да си въобразявам, че и аз ще се разболея”, разказва Джаферович, цитиран от \"Уикенд\".