Последни
Популярни
Горещи

Ваня Джаферович страда от психическо разстройство

https://hotarena.net/skandali/vania-djaferovich-strada-ot-psihichesko-razstroistvo HotArena.net
HotArena.net
27153
Ваня Джаферович страда от психическо разстройство
HotArena.net
27153
Бившият футболист Ваня Джаферович таи огромна мъка в сърцето си узна HotArena.

Играчът не може да забрави момента, когато баща му си отишъл от този свят завинаги заради инсулт. Преди няколко години възрастният мъж постъпил в болница парализиран и броени часове след това издъхнал. „Можеше да движи само очите си. Беше страшно. Тази гледка още ме преследва”, спомня си Ваня. 

Оттогава той развил психосоматично разстройство, наречено хипохондрия - натрапчив страх от болести. „Беше много тежко и трудно успях да го преодолея. Само някой да кихне около мен и започвам да си въобразявам, че и аз ще се разболея”, разказва Джаферович, цитиран от \"Уикенд\".
Още от Скандали

1 Коментара

Ne

преди 5 години

Twa ne e wazmojno! FUTBOLISTITE NJAMAT MOZAK!

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.