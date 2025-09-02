4-дневна работна седмица и у нас? Прекрасно!

„Прекрасна е гръцката идея за 4-дневна работна седмица с повече часове работа на ден където са осем, там са и десет часа.“ Това сподели пред „България Днес“ фолкпевицата Бони по повод драстичната промяна, която подготвя на трудовия пазар южната ни съседка.

Преди дни Министерството на труда в Гърция представи мащабен законопроект. В него се предвижда въвеждане на четиридневна работна седмица с 10-часов работен ден. Променят се и правилата за полагане на извънреден труд, позволява се работата до 13 часа на ден по доброволно споразумение с увеличение на заплатата с 40%.

Работниците са защитени от уволнение, в случай че откажат да работят извънредно.

„Родителите ми работеха по 8 часа 5 дни в седмицата и се чувстваха добре. Почиваха си събота и неделя. Сега времето е много по-различно, живеем забързано и всичко, се променя“, коментира пред вестника и Еми Стамболова, която натрупа популярност в родната музика през 90-те години на миналия век. Според изпълнителката има твърде много условия, които трябва да се спазят, за да се осъществи рязка промяна в България. „Зависи от работата на хората - ако полагаш тежък физически труд, това е невъзможно. За един учител в детска градина също би било непосилно. Трябва да се вземе предвид възрастта на човека - едно е да си на 25 г. и съвсем различно на 40 г. Изискват се много правила. Трудно би се случило при нас“, допълни Стамболова.

Бони също вижда ползи, ако преминем към 4-дневна работна седмица:

„Някои хора могат да работят и по 15 часа на ден, за тях не би било проблем да се въведе в България. За много други е възможност да си намерят втора работа. Тези, които искат да си почиват, ще имат повече време за себе си и семействата си“.

Актрисата Саня Борисова е скептична за въвеждането на подобно работно време в нейната сфера.

„В киноиндустрията работим по американските стандарти 6 дни в седмицата по 12 часа. Моята работа е съвсем различна, не си го представям. До този момент цялата гилдия е свикнала да работи така и едното е много крайно спрямо другото“, коментира пред „България Днес“ Борисова.