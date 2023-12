5 романтични парчета, от които струи любов Специално за Вас избрахме 5 парчета, от които струи романтика и любов. Чуйте ги! https://hotarena.net/az-jenata/5-romantichni-parcheta-ot-koito-strui-lubov HotArena.net HotArena.net 26691 Специално за Вас избрахме 5 парчета, от които струи романтика и любов. Чуйте ги!

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Специално за Вас избрахме 5 парчета, от които струи романтика и <a href="https://www.facebook.com/Interesno.Krasivo" target="_blank">любов</a>.</span></p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Чуйте ги !</span></span></p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Lara Fabian - Je T'aime </span></span></strong></p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gm5S43YC2uo?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Gm5S43YC2uo?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Rainbow - Can't let you go </span></span></strong></p> <p> </p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tcwWdLnLCnI?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/tcwWdLnLCnI?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Michael Bolton - Said i loved you...but i lied </span></span></strong></p> <p> </p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bv5vMJKBAbo?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/bv5vMJKBAbo?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Eric Clapton - Wonderful tonight </span></span></strong></p> <p> </p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QwkJbfgNXsg?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/QwkJbfgNXsg?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p> <p> </p> <p> <strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Whitney Houston - I will always love you </span></span></strong></p> <p> </p> <p> <object style="height: 350px; width: 450px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8QaI-M9sxW4?version=3&feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="350" src="http://www.youtube.com/v/8QaI-M9sxW4?version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object></p>