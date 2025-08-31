Последни
Ако намери нов балама: Светлана Гущерова готова за още деца

Румен Димитров
329

Светлана Гущерова призна, че четири деца не са й достатъчни и е готова за още наследници.

В отговор на въпрос от последовател в инстаграм – „Искаш ли още деца?“, тя не се поколеба да отговори откровено и емоционално: „За мен семейството е смисълът на живота. Децата изпълват дома с любов, а сърцето – с щастие. Винаги съм си мечтала за голямо семейство и вярвам, че колкото повече дечица, толкова повече топлина, обич и сбъднати мечти.“

Светлана вече има четири деца от Християн Гущеров, но явно мечтата й е да има още наследници. Без значение как ще ги издържа...

 

 

 

