Ергенка има холивудска двойничка

Участничката в сезон 5 на „Ергенът" - Елеонора Кабакчиева - бързо се превърна в една от най-запомнящите се дами в риалитито. Освен с естествената си красота тя впечатлява и със сериозна професия - главен счетоводител, както и с активната си благотворителна дейност в помощ на животни.

Харизмата й не остана незабелязана и от ергена Кристиян, който открито призна симпатиите си към нея.

Любопитна подробност е, че зрителите често сравняват Елеонора с холивудската актриса Каре Отис, позната от култовия филм “Дива орхидея”.