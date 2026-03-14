Само там не беше стъпвал: Азис с роля в театъра!

Кралят на попфолка у нас Азис стъпва и на театралната сцена

Кралят на българския попфолк Азис е на път да изненада публиката с ново артистично предизвикателство – участие в театрална постановка.

Новината разкриха столични фоторепортери, които заснеха изпълнителя на „Хабиби“ в компанията на неговия приятел и бодигард Марио Гълъбов, както и на продуцента Кирил Кирилов. Тримата обсъждали детайли около новия проект, който вероятно ще се реализира на театрална сцена.

По информация на близки до екипа Азис и Марио най-вероятно ще участват заедно в постановката. Марио Гълъбов е бивш актьор от Пазарджишкия театър и познат на зрителите и от телевизионни формати. Въпреки постоянните слухове, че двамата с Азис са двойка, Марио категорично отрича.

„Аз харесвам жени. Но с Азис ни е много забавно – често излизаме заедно и прекарваме времето си в разговори и идеи“, споделя той. По думите му още в началото певецът го попитал дали се притеснява, че ги виждат заедно, а отговорът му бил категорично „не“.

Началото на 2026 година донесе и друга голяма новина около личния живот на Азис. През януари той разкри, че е сключил брак в САЩ. Съпругът му е американец и по думите на певеца е сърдечен хирург. Азис не пести суперлативи за него и го описва като „съпруг мечта“ и човек, който ежедневно спасява човешки животи.

Половинката на певеца притежава медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас. Засега Азис отказва да разкрие името му, тъй като иска да запази личния му живот далеч от медийното внимание. Сватбата се е състояла във Флорида в тесен кръг от около десет души.

Въпреки новия етап в живота си, певецът остава силно свързан с България и с изкуството тук. Именно затова той активно работи по нови проекти и се обгражда с близки приятели и сътрудници.

Очаква се театралната постановка, в която ще участват Азис и Марио, да бъде представена през есента. Според информация от екипа тя ще съчетава драматични и комедийни елементи, като ще разчита на харизмата на Азис и актьорския опит на Марио. Продуцент на проекта ще бъде Кирил Кирилов – човекът зад постановки с участието на легенди като Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова и Аня Пенчева.

Макар досега рядко да се е появявал като актьор на театрална сцена, Азис вече има опит в подобни проекти. В края на 2024 година той участва в мащабното шоу „Светът е сцена“, също продуцирано от Кирил Кирилов. Там си партнира с актьори като Филип Буков и Виктор Калев, както и с пианиста Евгени Генчев. Спектакълът предизвика огромен интерес и премиерата му в Зала 1 на НДК беше разпродадена.

Певецът има и любопитно присъствие в киното. През 2007 г. той се появява в епизодична роля във филма „The Shepherd: Border Patrol“, където играе редом до холивудската звезда Жан-Клод ван Дам.

Самият Азис не крие, че би искал да участва и в по-сериозни филмови роли, но споделя, че често получава предложения за клиширани персонажи, които отказва, защото търси по-смислени и мащабни образи.

Големия си актьорски потенциал певецът демонстрира и в шоуто „Като две капки вода“, където впечатли публиката с превъплъщенията си в различни музикални легенди. В момента той е част от журито на популярното предаване.

Дали Азис ще успее да разплаче публиката от сцената или ще я разсмее до сълзи – предстои да разберем. Едно е сигурно: комбинацията между неговата провокативна харизма и опита на продуцента Кирил Кирилов обещава спектакъл, който трудно ще остане незабелязан.