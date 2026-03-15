Живот в опасност: Социалните прибраха малката Малина от „Бригадата”

В „Бригада Нов дом” често правят странни избори на семействата, на които помагат, но миналата седмица за първи път екипът влезе в дом, в който нуждата от ремонт е най-малкият проблем. Главни герои бяха 11-годишно момиче от Кнежа и майка му, очевидно страдаща от психични проблеми. Вместо да търсят квалифицирани медици и психолог, от екипа качиха детето на лодка. Ден след излъчването на епизода стана ясно, че то е било тормозено в ремонтирания си от бригадата дом и животът му дори е бил в опасност. Момичето вече живее в приемно семейство.

Странно е как всички зрителите забелязаха, че майката на 11-годишната Малина от Кнежа, заради която „Бригадата” направи ремонт на цяла къща само за 5 дни, има психични проблеми, но в екипа на риалитито не го осъзнаха. Жената едва говореше и нито веднъж не се усмихна, докато разглеждаше новия си дом. За нежеланието на детето й да бъде с нея се разбра ясно от факта, че влизайки в новата си стая, то затвори вратата под носа й. След това каза, че се радва, че вече няма да е в една стая с майка си, и че няма да я пуска в „своето царство”.

Оказа се, че положението е било дори по-зловещо, отколкото издаваха очевидните за всички с изключение на тв екипа знаци. След ремонта, заснет миналото лято, детето е било тормозено, домът отново се е превърнал в кочина, новите вещи и мебели, предоставени от предаването, са били продадени, парите – изхарчени, а на финала се е наложило социалните да изведат Малина от наскоро ремонтираната къща, защото не само психичното й здраве е било застрашено, но и физическото й оцеляване. Какво става с майката към днешна дата, не се съобщава. Всички се надяват, че се лекува.

Ето какво обясниха от фондация „Подай ръка. Дари по-добро бъдеще”, които се свързаха с Бригадата с молба за помощ на въпросното семейство, след като 8 месеца се бяха грижили за него. „Към днешна дата Малина е изведена от средата, в която живееше. След редица смущаващи и силно обезпокоителни ситуации бяхме принудени да потърсим съдействие от институциите. Наложи се да потърсим съдействие и от Център за спешна помощ 112, тъй като, освен за психическото здраве на Малина, вече имахме опасения и за нейното физическо оцеляване. Към днешна дата Малина е добре – изключително щастлива, напълно обгрижена и заобиколена от много любов. Екипът на „Подай ръка“ е преминал през хиляди случаи, като винаги сме се стремили да запазим семействата, да дадем шанс за излизане от пропастта, за по-добро бъдеще и живот за деца и родители. И винаги сме успявали. В този случай това не беше възможно”, пишат от фондацията.

В обществото се надигна вълна от съпричастност с тежката съдба на Малина. Освен, че расте в крайна бедност, тя е била свидетел на сцени на насилие от страна на баща си спрямо майка си. Той бил много по-възрастен от нея, „с особен характер”, обиждал жена си и, според собствените й думи, се случвало и да я удари. Много хора подозират, че тези случаи всъщност са били ежедневие. Когато починал, майката не била в дома на семейството. Детето останало само с мъртвото тяло, тъй като всички, които молело за помощ, я отказвали. След дълги часове на страдание все пак помощ дошла и смъртта на мъжа била установена от екип на Бърза помощ. Момичето и майка му останали сами, без пари, често нямали дори храна.

От фондация „Подай ръка” поели грижа за тях, но проблемът с психиката на майката явно се е задълбочил и са се наложили крайни мерки. Много зрители на предаването споделят, че месеци преди заснемането му жената е изглеждала доста по-адекватна в сравнение с това, което са видели на екрана миналата седмица. Хората са възмутени, че не й е оказана адекватна помощ навреме, за да се предотврати това, което детето е преживяло след ремонта.

„Институции е трябвало да се сигнализират и задействат много отдавна, детето да бъде изведено от тази среда, на майката да бъде оказана помощ (ако е възможно) и тогава Малина да живее с нея. За съжаление краят на историята беше предизвестен, жалко за усилията на екипа!”; „Дано и за майката да се грижи някой, защото тази жена има нужда от помощ!”; „Боже, помогни на тази жена!”; „Защо фондацията е потърсила „Бригада нов дом”, а не нужните институции, след като видимо и майката, и момиченцето имат нужда от съвсем различна помощ?”; „Докога телевизията ще върши работата на държавата? Случаят с Малина и майка й в Кнежа не е просто „трогателна история“ от екрана. Той е тежка присъда за социалната система в България. „Бригада нов дом“ смени дограмата и боядиса стените, но кой ще ремонтира разбитите животи?”, пишат в социалните мрежи потресени хора.

Това е една от най-разтърсващите истории в предаването, която, освен че родните институции често не са адекватни спрямо проблемите, които трябва да решават, доказва и че строителната група в шоуто знае как да прави ремонти, но сценаристите и продуцентите му не са наясно, че някои случаи не се оправят с нова дограма и плочки в банята.