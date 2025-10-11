Последни
Бившата на Карлос Насар: ЕГОИСТ

Румен Димитров
5467

Бившата на трикратния световен шампион по щанги Карлос Насар Магдалина Миневска пусна интересно стори в инстаграм. 

Посред нощ тя публикува една-единствена дума, изписана с главни букви ЕГОИСТ, като тя е на черен фон.

Може само да се предполага, кого има предвид Миневска. Само преди дни тя заяви, че е спряло да й пука и е заживяла щастливо. Преди 2 седмици пък си пусна клип, докато коафьор й прави прическа с текст: "Нов цвят, ново начало. Нова победа. Нов живот".

В края на септември Насар за първи път се показа публично с новата си любов - волейболистката Александра Костадинова.

