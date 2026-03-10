За 151 евро: Бомбите на Асдис Ран лъснаха на дрехи (СНИМКИ)

Бюстът на Асдис грейна на дрехи, като суитшърът върви по около 151,5 евро - 21 995 исландски крони.

Исландски магазин ги продава онлайн и ги пуска из целия свят. Разграбват се като топъл хляб и поръчките завалели още преди да бъдат пуснати за продажба.

Символ

Братята Тори и Один Арнарсон, които са създали магазина, казват, че търсили исландски символ с международна известност. В интервю за местното издание Smartland обясняват как открили този символ в Ледената кралица, както наричат Асдис по света. Свързали се с нея, тя откликнала положително и така ликът й грейнал върху дрехите. А снимката на Асдис Ран е направена от фотографа Арнолд Бьорнсон.

Да припомним, че Ледената кралица бе кандидат за президент на островната страна, където постигна много добри резултати. Тя бе избрана да представя страната си и на „Евровизия“ тази година, но после Исландия се отказа от участие в конкурса по политически причини.

Пилот

Тези дни Асдис Ран се показа с българска парадна фуражка на ВВС, каквато носят и пилотите. Коментарите в социалните мрежи бяха, че определено много й отива. Самата тя е пилот на хеликоптер.

Ран признава, че едно от най-любимите й места у нас е Банско. Там тя преди време заведе исландски приятелки на ски. А и самата тя си направи прекрасни снимки.