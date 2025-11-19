Дама на 79 е фитнес звезда в Инстаграм

Търсите си фитнес треньор? Пишете на Джоан Макдоналд. 79-годишната дама е с 2 милиона последователи в Инстаграм. Тя не показва дрехи, козметика или рецепти, а фитнес тренировки и здравословни ястия.

Джоан прави напади с гири, стои на планк, тренира с впечатляващи тежести и има добре оформени мускули. Тя показва, че спортът не е само за младите и че той наистина е здраве и тонус, пише Филтър.

Тя започва да тренира преди по-малко от 10 години. "На 70-годишна възраст имах здравословни проблеми и тежах 90 килограма. Животът ми беше като влакче на ужасите - пълен с физически дискомфорт и емоционална умора. Промяната настъпи, когато дъщеря ми Мишел ми предостави избор. С нейна подкрепа се присъединих към общност от жени, решени да си върнат здравето. Промених храненето си и започнах да тренирам. Днес съм пример за дългосрочно здраве и физическа активност, вдъхновяваща други жени да приемат процеса на остаряването със сила и жизненост", разказва за себе си Джоан.