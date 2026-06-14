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Деси Цонева се пуска под наем на баровци

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Румен Димитров
4368
Деси Цонева се пуска под наем на баровци

Румен Димитров
4368

Деси Цонева ще прекара лятото в работа над горещи котлони, тигани и тенджери, научи „Уикенд” от самата нея.

Дъщерята на легендарния тв водещ Митко Цонев направи фурор с участието си в кулинарното предаване „Моята кухня е номер едно”, затова много баровци са я наели да им готви по специални поводи през юли, юни и август. Графикът й вече е така плътно запълнен, че почти няма да й остане време за ваканцуване и плажуване.

„Поканите да приготвям храната за частни ВИП партита заваляха една след друга. Радвам се, че хората оценяват таланта ми, но няма да се възгордея”, сподели пред наш репортер внучката на Коста Цонев и Анахид Тачева. И допълни, че планува в обозримо бъдеще да издаде и книга със свои рецепти.

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