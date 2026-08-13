РАЗДЯЛА на годината: Крисия и Никола Цолов приключиха! Тя в прегръдките на друг, той – с момиче за ръка https://hotarena.net/laifstail/razdyala-na-godinata-krisiya-i-nikola-colov-priklyuchiha-tya-v-pregradkite-na-drug-toy-s-momiche-za-raka HotArena.net

Любовта между Крисия и Никола Цолов е стигнала до финалната си обиколка. Една от най-коментираните млади двойки у нас вече е разделена, а само дни след раздялата двамата се оказаха на едно и също място – столичен нощен клуб. Само че вместо романтично събиране, последва демонстративно разминаване.

По информация на „България Днес“ Крисия и пилотът са сложили край на връзката си преди малко повече от седмица, цитира Intrigi.bg.

Миналата събота съдбата ги събра отново в дискотека в центъра на София, но двамата прекарали вечерта на отделни сепарета и с различни компании.

Никола пристигнал пръв и бързо се потопил в купона. Около него имало както приятели, така и няколко момичета, с които общувал активно през вечерта. По данни на изданието пилотът дори привиквал девойки от бара към масата си, а в един момент тръгнал към по-задната част на клуба, хванал една от тях за ръка.

Малко по-късно в същото заведение се появила и Крисия. Само допреди броени дни тя и Цолов бяха двойка, но певицата дори не се насочила към неговата компания. Вместо това се настанила на друго сепаре и почти веднага се отдала на купона.

Особено внимание младата изпълнителка отделила на симпатичен младеж, с когото танцувала и флиртувала. Според очевидци двамата били видимо близки, а Крисия на моменти се притискала до него, докато Никола се намирал само на няколко метра разстояние.

Самият Цолов почти не поглеждал към масата на бившата си и продължил вечерта със своята компания.

На въпрос дали двамата действително са се разделили Крисия отговорила лаконично: „Ще пропусна интервю на тази тема“. Никола не е коментирал публично края на отношенията им.

Раздялата идва изненадващо, защото само преди по-малко от месец Крисия беше плътно до пилота на състезателната писта в Белгия. На 18 юли тя го подкрепяше по време на старт от шампионата във Формула 2 и дори публикува кадър с преминаващия му болид.

Още по-любопитно е, че само месец по-рано певицата вече се шегуваше и със сватба. По време на участието си в „Кой да знае?“ тя открито призна, че е влюбена, нарече Никола изключително интелигентен и на шега обеща на Сашо Кадиев покана за бъдещата им сватба.

Историята им започна почти като по сценарий – също в нощно заведение. Двамата се познавали от години, но случайна среща в софийски бар дала истински старт на отношенията им. По-късно Крисия разказа, че Никола направил първата крачка и я поканил на среща, а още тогава между тях пламнала искрата.

През ноември 2025 г. двамата окончателно потвърдиха връзката си с романтични снимки и сложиха край на спекулациите около отношенията си.

По-малко от година по-късно обаче любовната история вече е приключила. А иронията е повече от очевидна – връзката им започна в заведение, а сега първите кадри след края й отново идват именно от нощен клуб. Само че този път всеки е на собствено сепаре – и очевидно вече гледа в друга посока.