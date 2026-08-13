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Синът на Илияна Йотова заживя в нов ЛУКСОЗЕН палат (СНИМКИ)

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Румен Димитров
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Синът на Илияна Йотова заживя в нов ЛУКСОЗЕН палат (СНИМКИ)

Румен Димитров
420

Синът и снахата на вицепрезидента Илияна Йотова – Марин и Кристиана, показаха луксозния интериор на новия си семеен дом, в който отглеждат своя 3-годишен син Максим след приказна сватба и романтичен годеж в Прага.

Под снимките от елегантния интериор, които публикува в социалната мрежа, снахата на Йотова написа емоционални думи: „От прах и шум до уют и светлина... Там, където всеки елемент има смисъл и носи хармония! Място, където любовта е подслон!“

От кадрите е видно, че новият семеен дом на младите Йотови е обзаведен с много вкус и шик. Че има усет към красивото и изящното, Кристиана демонстрира още на пищно декорираните тържества за кръщенето и рождения ден на 3-годишния им син Максим. Къщата има и голям зелен двор, където момченцето играе и тича на воля. Заради суеверие майката все още не показва лицето му и на всяка публична снимка го покрива със сърчице. Тя вярва, че така пази рожбата си от уроки.

Историята на Марин и Кристиана е като извадена от романтичен филм. Преди години те се сгодяват край бреговете на река Вълтава в чешката столица Прага – едно от най-романтичните места в Европа. Именно там Марин подарява на любимата си годежен пръстен. А Кристиана не се поколебала да отговори с „Да“. Двамата се ожениха през 2020 г. на пищна сватба на брега на езерото в Правец, а церемонията беше уважена от близо 200 гости.

През 2023 г. Илияна Йотова, която наскоро обяви, че ще се впусне в президентската битка през октомври, стана баба за първи път. Тогава синът и снаха ѝ я дариха с първороден внук Максим. Щастливата новина тя приела особено емоционално, като не скрила сълзите си. Винаги когато може, президентът намира време за любимия си внук, който е най-голямата ѝ слабост. „Най-голямото ми щастие е четири пъти „бабо“ от внука ми в едно изречение“, споделя с любов тя.

Марин е единственият син на Йотова и съпруга ѝ проф. Андрей Йотов, ортопед-травматолог, един от най-авторитетните български лекари. Завършил е финанси в престижния университет „Уестминстър“ в Англия, след което се завръща да работи у нас. Кристиана е възпитаничка на Нов български университет.

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4 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 8 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали. Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 7 минути

!!! Ние сме пострадали и живеем в страх и това е ясно, но много други могат да пострадат и да останат без стотинка с висящ заем и без дом. Припомняме, че всичко започва от фирмата за недвижими имоти на Надежда Дойчева която свързва клиентите с останалите престъпници с цел измама. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 6 минути

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 6 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче(Светла Витанова 57-ми набор), че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Евангелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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