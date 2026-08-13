Синът на Илияна Йотова заживя в нов ЛУКСОЗЕН палат (СНИМКИ)

Синът и снахата на вицепрезидента Илияна Йотова – Марин и Кристиана, показаха луксозния интериор на новия си семеен дом, в който отглеждат своя 3-годишен син Максим след приказна сватба и романтичен годеж в Прага.

Под снимките от елегантния интериор, които публикува в социалната мрежа, снахата на Йотова написа емоционални думи: „От прах и шум до уют и светлина... Там, където всеки елемент има смисъл и носи хармония! Място, където любовта е подслон!“

От кадрите е видно, че новият семеен дом на младите Йотови е обзаведен с много вкус и шик. Че има усет към красивото и изящното, Кристиана демонстрира още на пищно декорираните тържества за кръщенето и рождения ден на 3-годишния им син Максим. Къщата има и голям зелен двор, където момченцето играе и тича на воля. Заради суеверие майката все още не показва лицето му и на всяка публична снимка го покрива със сърчице. Тя вярва, че така пази рожбата си от уроки.

Историята на Марин и Кристиана е като извадена от романтичен филм. Преди години те се сгодяват край бреговете на река Вълтава в чешката столица Прага – едно от най-романтичните места в Европа. Именно там Марин подарява на любимата си годежен пръстен. А Кристиана не се поколебала да отговори с „Да“. Двамата се ожениха през 2020 г. на пищна сватба на брега на езерото в Правец, а церемонията беше уважена от близо 200 гости.

През 2023 г. Илияна Йотова, която наскоро обяви, че ще се впусне в президентската битка през октомври, стана баба за първи път. Тогава синът и снаха ѝ я дариха с първороден внук Максим. Щастливата новина тя приела особено емоционално, като не скрила сълзите си. Винаги когато може, президентът намира време за любимия си внук, който е най-голямата ѝ слабост. „Най-голямото ми щастие е четири пъти „бабо“ от внука ми в едно изречение“, споделя с любов тя.

Марин е единственият син на Йотова и съпруга ѝ проф. Андрей Йотов, ортопед-травматолог, един от най-авторитетните български лекари. Завършил е финанси в престижния университет „Уестминстър“ в Англия, след което се завръща да работи у нас. Кристиана е възпитаничка на Нов български университет.