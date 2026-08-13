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ПИКАНТНО: Жената на Виктор Николаев се нахвърли на евтините пижами (Папарашки снимки)

https://hotarena.net/laifstail/pikantno-zhenata-na-viktor-nikolaev-se-nahvarli-na-evtinite-pizhami-paparashki-snimki HotArena.net
Румен Димитров
2926
ПИКАНТНО: Жената на Виктор Николаев се нахвърли на евтините пижами (Папарашки снимки)

Румен Димитров
2926

Един от най-разпознаваемите телевизионни водещи у нас – Виктор Николаев, очевидно не бяга от ежедневните семейни ангажименти въпреки натоварения си график в сутрешния блок на Нова телевизия.

Папараците на „ПИК“ уловиха журналиста в съвсем различна светлина – да води жената на живота си на пазар в нискобюджетен магазин за дрехи и домашни потреби.

Вече почти 20 години Николаев живее на семейни начала с 12 години по-възрастната от него Людмила Железова. Жената до него е дългогодишна журналистка в БНР, а двамата имат и дъщеря Дара. .

Един от малкото дни от седмицата, в които Николаев няма ангажименти в телевизията – неделя преди обяд, двамата с Людмила решиха да се пазаруват дрехи на ниски цени в търговски център в жк. „Красно село“. Явно Железова бе решила да се възползва от августовските промоции и да изнесе няколко торби с покупки. Тя прекара близо час в един от магазините от популярната верига „Pepco“, известен с изключително ниските си цени – от тези за облекла до тези за обзавеждане на дома. Специално внимание тя отдели на пижамите на промоция, без пари, и си накупи няколко броя. Накрая напълни голяма огромна торба с дрехи.

Виктор Николаев обаче не придружаваше половинката си в магазина. След като паркира нисана си с пловдивска регистрация, той търпеливо изчака жена си навън. Когато тя все пак се появи с покупките, двамата се отправиха към колата си и потеглиха обратно в посока на апартамента им в престижния квартал „Лозенец“, където живеят, след като преди това заредиха с храна от „Лидл“.

 

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5 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали. Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Евангелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! Но в цялата история изведнъж отново изскача Надежда Дойчева, за която в сайт се твърди, а и Господари на ефира са я показвали заедно с Полина Станчева – Хамид, че са изнасяли момичета за проститутки в Турция. Самата Надежда Дойчева рекетира от няколко години майката на Никола Константина Корчева и самия Никола за десетки хиляди евро. Тя го вкара в затвора, без да има нито един документ срещу него, защото имала големи връзки навсякъде. !!!

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка с главни букви. Откакто се помним е Евангелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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