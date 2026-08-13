ПИКАНТНО: Жената на Виктор Николаев се нахвърли на евтините пижами (Папарашки снимки)

Един от най-разпознаваемите телевизионни водещи у нас – Виктор Николаев, очевидно не бяга от ежедневните семейни ангажименти въпреки натоварения си график в сутрешния блок на Нова телевизия.

Папараците на „ПИК“ уловиха журналиста в съвсем различна светлина – да води жената на живота си на пазар в нискобюджетен магазин за дрехи и домашни потреби.

Вече почти 20 години Николаев живее на семейни начала с 12 години по-възрастната от него Людмила Железова. Жената до него е дългогодишна журналистка в БНР, а двамата имат и дъщеря Дара. .

Един от малкото дни от седмицата, в които Николаев няма ангажименти в телевизията – неделя преди обяд, двамата с Людмила решиха да се пазаруват дрехи на ниски цени в търговски център в жк. „Красно село“. Явно Железова бе решила да се възползва от августовските промоции и да изнесе няколко торби с покупки. Тя прекара близо час в един от магазините от популярната верига „Pepco“, известен с изключително ниските си цени – от тези за облекла до тези за обзавеждане на дома. Специално внимание тя отдели на пижамите на промоция, без пари, и си накупи няколко броя. Накрая напълни голяма огромна торба с дрехи.

Виктор Николаев обаче не придружаваше половинката си в магазина. След като паркира нисана си с пловдивска регистрация, той търпеливо изчака жена си навън. Когато тя все пак се появи с покупките, двамата се отправиха към колата си и потеглиха обратно в посока на апартамента им в престижния квартал „Лозенец“, където живеят, след като преди това заредиха с храна от „Лидл“.