Диона се пусна без грим и отправи предизвикателство

Фолкпевицата Диона реши да демонстрира увереност, като качи снимка в социалните мрежи без грим, пише Телеграф.

„Хайде сега всички красавци, които ме хейтят, да покажат жените до себе си без грим. Ако има такива, които са им вързали, де“.

Макар и да не може да се докаже дали снимката е пипана или не, под нея заваляха коментари от сорта на: „Аз мислех, че с акъл ще се похвалиш, пък то какво било“, „Продавачки от цялата страна – победете я в нейната игра“ и „Да, ама не казваш, че си цялата с корекции и си изкуствена плюс обработки на снимката“.