Последни
Популярни
Горещи

Диона се пусна без грим и отправи предизвикателство

https://hotarena.net/az-jenata/diona-se-pusna-bez-grim-i-otpravi-predizvikatelstvo HotArena.net
HotArena.net
301
Диона се пусна без грим и отправи предизвикателство

HotArena.net
301

Фолкпевицата Диона реши да демонстрира увереност, като качи снимка в социалните мрежи без грим, пише Телеграф.

„Хайде сега всички красавци, които ме хейтят, да покажат жените до себе си без грим. Ако има такива, които са им вързали, де“.

Макар и да не може да се докаже дали снимката е пипана или не, под нея заваляха коментари от сорта на: „Аз мислех, че с акъл ще се похвалиш, пък то какво било“, „Продавачки от цялата страна – победете я в нейната игра“ и „Да, ама не казваш, че си цялата с корекции и си изкуствена плюс обработки на снимката“.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.