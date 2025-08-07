Ернестина: Внучката ми е едно към едно с майка си https://hotarena.net/az-jenata/ernestina-vnuchkata-mi-e-edno-kam-edno-s-mayka-si HotArena.net

Чаровната Ернестина Шинова с най-голямо удоволствие помага на дъщеря си Йоанна в грижите за внучка си Елеонора. Внучката, която е кръстена с първата буквичка на актрисата, е слабост на Ернестина и двете играят и се забавляват заедно, пише България Днес.

"Откакто станах баба, приоритетите ми се отместиха. Внучка ми стана най-важното за мен. Сега мога да й се радвам, освободена от отговорността на родител", въодушевено разказва Шинова.

Въпреки крехката си възраст - едва година и половина, Елеонора показва любов към музиката и артистичност. Грижовната баба мечтае да предаде най-доброто от себе си на внучето.