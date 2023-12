Гери-Никол крие ново гадже в Индонезия

Певицата Гери-Никол посрещна новата година в екзотична Индонезия. Младата фурия е в компа нията на новата си любов, която упорито още крие в тайна, съобщава „България днес“.



Преди месеци тя се раздели със спортиста Дани Илиев, но вече е в обятията на нов тайнствен любовник. Заедно с новата си тръпка певицата е прекарала почивните дни в луксозен курорт.



Тя сподели с феновете си множество снимки от там и още в първите часове на новата година им пожела „Happy New Dreams! New Days! New Desires! New Ways! Happy New Year! Happy New You!“ (Честити нови мечти! Нови дни! Нови желания! Нови пътища! Честита нова година! Честит нов ти!).







На всички кадри обаче дългокосото миньонче позира само. Така че за по-любопитните остава само да гадаят кой стои зад камерата.