Ирина Флорин готви 5-та модна колекция

Ирина Флорин готви 5-та модна колекция

"Моето лятно немалко морско турне приключи с певческа вечер в Лозенец. Казвам немалко, защото изнесох 6 концерта и сега заслужено се прибрах през уикенда в столицата."

Изпълнителката не крие, че по време на лятнто турне е намирала време да си почине между концертите, насладила се е на морските води и е натрупала завиден слънчев загар. Тя има и 4 модни бутикови колекции зад гърба си.

Ирина Флорин е носителка на престижната награда "Залтната игла" от 2006 г., признва още, че работи и върху новата си модна линия. 

 

 

