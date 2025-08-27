Красавица от сцената скочи при времето

Куклената актриса Йоанна-Михаела Димитрова е новото лице на времето в телевизия "България он еър".

Макар да е само на 25 години, тя вече има богата творческа биография на театралнта и мнузикалната сцена, както и в киното. Тя е част от последния клас на доайена в занаята - проф. Румен Рачев в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", като завърши актьорство за куклен театър и магистратура "Образователен и терапевтичен куклен театър".

Тази година красаваицата защити и втора магистратура - МИО в УНСС. "Все пак не съм се отказала от сцената", с усмивка споделя къдрокоската, пише България Днес.