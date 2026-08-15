Кръстиха рокля на „Мисис България“ Мариана Маринова

Едно от най-престижните модни събития у нас – Summer Fashion Weekend в Свети Влас, събра на едно място редица популярни личности, бизнес елит и ценители на красотата. Първата вечер от модния форум завърши с изключително елегантно ревю, а за бляскавия финал се погрижиха носителките на титлата „Мисис България“ Мариана Маринова и Манита Вартан.

Мариана Маринова дефилира като гост-модел и закри вечерта, представяйки дебютната колекция на младата българска марка MIHAFÈ (Михафе), зад която стои дизайнерката Фани Михайлова.

Мариана Маринова

Брандът представи първата си самостоятелна колекция, включваща 15 модела, изработени от висок клас сатен – материя, превърнала се в символ на женственост, лукс и изтънченост. Моделите впечатлиха публиката с прецизни кройки, ефирност и секси излъчване.

Безспорната кулминация на дефилето и аплодисментите на присъстващите обра финалната рокля, носеща името на самата Мариана.

Впечатляващият тоалет, представен от красивата миска, ще се предлага в хитовия за сезона цвят вишна (бордо/винено), с асиметрична кройка и падащ шлейф, подчертаващ женските извивки по неповторим начин. Роклята ще носи името „Мариана“.

Престижното събитие край морето за пореден път доказа, че българската мода се развива с бързи темпове, а младите дизайнери у нас смело заявяват своето място на голямата сцена.

Манита Вартан