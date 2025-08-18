Маги Джанаварова катастрофира

В събота Маги Джанаварова е преживяла пътен инцидент, за щастие без сериозни последици. Тя се е отървала само със силна уплаха. Сама пусна подробности за инцидента.

Пътувала е заедно с две годишната си дъщеричка за семейна ваканция. На около 5 километра от хотела друга кола не спира на стоп и удря нейното возило. Случилото се на пътя не е единственото изпитание през което е минала певицата. Тя се оплака и от здравословни премеждия, с които е успяла да се справи.

“През 2011 преживях няколко бъбречни кризи”. Оттогава е сменила напълно дневния си режим и най-вече започнала да пие много вода.