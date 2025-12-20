Марги Хранова на 74: Не ми трябват подаръци, искам здраве!

Празнувам със семейството, мъжът ми ме черпи, похвали се звездната рожденичка

Скромен, но много топъл празник посреща легендата на естрадата Маргарита Хранова. На днешната дата певицата става на 74 г., щастлива, че ще сподели мига с близките до сърцето си.

"Тази година нямах възможност да се подготвя и затова запазих едно местенце, където се събираме за обяд. Това е подаръкът от мъжа ми. Той предложи да поеме разноските по целия ми рожден ден. Важното е да сме заедно, да се видим и да отбележим, че измина още една година, в която сме здрави", похвали се пред "България Днес" звънливият глас, възпял "Оставаме".

Певицата заедно с любимите й хора

За Марги 2025-а е неуморна, добра и изпълнена с букет от емоции.

"Имах ангажименти, нови песни, участвах през лятото на различни конкурси, където спечелих награди. Представих се и в "Мелодията на водата" в Хисаря, както и в "Бургас и морето". Най-различни участия, аз съм и към гвардейската част на ансамбъла на Въоръжените сили. С тях също имахме достатъчно ангажименти и отговорни представления", разказа за ползотворното си време емблемата.

Маргарита Хранова е родена през 1951 г. в Сливен, но живее и израства в София. Зодия Стрелец е, което допринася за топлата й натура, общителен характер и ведър дух. От малка се занимава с музика. Дейност, която се оказва пътят й нагоре. Нейна запазена марка е песента на всички времена "Оставаме", звучаща в емблематичния филм "Оркестър без име".

"Не искам подаръци! Най-важното е да сме заедно с близките ми. Желая само да сме здрави", мечтае чистосърдечно звездната рожденичка.

Екипът на "България Днес" пожелава на Марги много радост, споделеност и топлина не само днес, а във всеки ден от годината.