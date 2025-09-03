Мис Варна 2025 Яна Стоянова: Уча се от Гладнишка

Последни
"Милица Гладнишка е уникална! Дава ми съвети и напътствия. Тя е един изключително скромен и интелигентен човек!" Това сподели Мис Варна 2025 г. Яна Стоянова.

Тя стана най-красивата варненка на бляскава церемония на 22 август. 171-сантиметровата хубавица е номер едно сред 23 претендентки.

Освен с красота тя е надарена и с много таланти. Пее, танцува, твори и дори играе в невероятния мюзикъл "Дух". Именно там блондинката си партнира с Гладнишка, която е истински пример за подражание, пише България Днес. 

 

